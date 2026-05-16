Війна в Україні «жене» українців до ворожок і гадалок: експерти попередили про небезпеку

В Україні покарано штрафами та умовними ув’язненнями ворожок, які обібрали довірливих людей. / © ТСН

Реклама

Після того, як у судовому засіданні за участю колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака сторона обвинувачення заявила про його спілкування та можливий зв’язок з ворожкою Веронікою Анікієвич, багато українців почали обговорювати її можливий вплив на призначення посадовців.

Як виявилось, протягом останніх років в Україні десятки ворожок настільки вплинули на окремих громадян, що ті віддавали їм сотні тисяч гривень, після чого оговтались та почали звертатись по допомогу до правоохоронців. Інформація про це міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень, де безпосередньо наведені такі приклади впливу та передачі грошей та цінностей за послуги ворожіння.

Як зазначено в держреєстрі судових рішень, наприклад, за останні два роки було винесено більше десятка рішень щодо ворожок, які ошукали громадян. З точки зору кримінального кодексу, такий обман класифікується за статтею «Шахрайство». Як виявилось, інколи клієнти гадалок вчиняють самосуд.

Реклама

Одна з нещодавніх ухвал винесена на початку квітня 2026 року Чернівецьким райсудом. В документі йдеться про рекордну суму, яку заробила ворожка та, відповідно, її «послуги» не дали жодного результату.

В ухвалі суду зазначається, що ворожка рекламувала свої здібності у соцмережі, після чого до неї звернулась жінка, яка бажала повернути свого коханого.

«Потерпіла, будучи введеною в оману, не знаючи про корисливий мотив ворожки, яка пообіцяла повернути її хлопця, в період часу з 11.02.2025 по 18.04.2025 на банківську картку, яка належить останній, перерахувала їй грошові кошти в сумі 283 174 грн. Однак ворожіння результатів не принесли і вона перестала виходити на зв`язок», — зазначається в ухвалі суду.

Крім того, згідно документа, правоохоронці відкрили та зараз розслідують кримінальне провадження за статтею «Шахрайство», а сама ворожка була відправлена судом під домашній арешт до 2 червня 2026 року.

Реклама

Як з’ясувалось, протягом останніх, наприклад, двох років, суди винесли быльше десятка вироків по відношенню до ворожок, які шляхом обману заволоділи коштами громадян.

Згідно вироку Харківського апеляційного суду від 7 травня 2024 року до 34 тис. штрафу та двох років ув’язнення була засуджена ворожка, яка протягом лютого 2023 року тричі заходила до пивного магазину у селищі Пісочин Харківської області та кожного разу, 17,18 та 19 лютого пропонувала продавчині «притягнути до неї щасливі події», після чого остання кожного разу погоджувалася та платила від 1400 до 2900 гривень за такі послуги з каси крамнички.

У травні 2024 року ворожка була засуджена, але суд вирішив покарати її умовно — два роки ув’язнення з іспитовим терміном.

На початку цього року Корсунь-Шевченківський райсуд Черкаської області покарав штрафом у 85 тис. гривень жінку, яка називала ворожкою та шляхом обману заволоділа золотими прикрасами декількох жінок. Згідно вироку, в однієї з них ворожка виманила золоті сережки вартістю 29 тис. 660 гривень у приміщенні Степанківської селищної ради. В той же день ворожка шляхом обману, під приводом ворожіння, виманила також золоті сережки у жінки, яка перебувала в одному з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. За два тижні ворожка під аналогічним приводом виманила у однієї з жінок 10 тис.грн., 100 доларів США та золотою каблучкою.

Реклама

Поліція відкрила кримінальне провадження, обвинувальний акт було направлено до суду і в суді ворожка визнала себе винуватою та попрохала вибачення у потерпілих. Згідно матеріалів справи, вона відшкодувала потерпілим збитки. Суд призначив ворожці покарання у вигляді 85 тис. грн. штрафу, вона, своєю, чергою, пообіцяла більше не вчиняти таких протиправних дій у подальшому.

Своєю чергою, 23 червня 2025 року Павлоградський міськрайонний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка позиціонувала себе як ясновидиця та, за версією слідства, під час спілкування зі своїми клієнтами заперечувала збройну агресію Росії проти України. Як зазначено у вироку, одному зі свідків жінка наворожила, що йому «немає сенсу мобілізовуватись, а краще десь заховатись».

Суд визнав жінку винною у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та засудив до пробаційного нагляду терміном на 2 роки (система заходів, не пов’язана з позбавленням волі).

Крім того, в держреєстрі судових рішень міститься вирок Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 20 березня 2026 року, в якому зазначено, що клієнт однієї з ворожок задушив останню подушкою після того, як подумав, що жінка, «має особливі здібності» та може нанести шкоду йому та його родині. Суд призначив йому покарання у вигляді 11 років ув’язнення.

Реклама

Війна в Україні допомагає ворожкам: експерти назвали причини

Опитані ТСН.ua експерти висловили думку про те, що чимала кількість звернень громадян до тих, хто називає себе ворожками або ясновидицями може бути обумовленою нестабільною ситуацією в країні.

«Діяльність тих, хто позиціонує себе ворожками — це маніпуляція, яка передається з покоління до покоління. У часи невизначеності люди схильні більше довіряти іраціональним рішенням, формам передбачення, ніж раціональним. Деякі люди розуміють, що раціональність не дає відповіді на питання про те, що буде завтра. В часи війни, в часи економічних криз та невизначеності деякі люди часто звертаються до будь-якого іраціонального пояснення. У 90-ті роки дуже суттєво збільшилась кількість випадків, коли люди казали, що бачили НЛО. Тому у невизначені часи більше людей починають звертатися до тих, до яких би не звернулися в інших випадках», — каже соціально-політичний психолог Валентин Ким.

Своєю чергою, релігієзнавець Олександр Саган в коментарі для ТСН.ua зазначає, що таке явище як звернення деяких українців до ворожок є хвилеподібним процесом.

«Ріст популярності гадалок, віщунів, відьом — це хвилеподібний процес. У часи суспільної нестабільності люди намагаються знайти якусь опору. Вважають, що хтось, маючи надприродну силу, втрутиться і вирішить їхні проблеми. Таке було дуже популярним на початку 90-х, коли у пресі друкувались оголошення з рекламою ворожок», — каже Олександр Саган.

Реклама

Та додає, що нова хвиля почалась на початку війни, у 2014 році.

«Зараз, після 2022 року — нова хвиля. Це — психологічно зрозумілий та циклічний процес. Людям завжди хочеться дива», — резюмує він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що банда «ворожок» ошукала вдів та військових на шалену суму. Зловмисники переконували людей у нібито неминучих бідах, якщо ті не заплатять за «обряди». Потерпілі оформлювали кредити або віддавали останні заощадження.

Новини партнерів