Астрологиня назвала знаки зодіаку, про які кажуть, що вони самі себе зробили
Один із головних компліментів, які ми говоримо на адресу успішних людей, звучить так: він зробив себе сам.
Щоб його заслужити, потрібно докласти максимум зусиль, а на це здатні далеко не всі — багато хто воліє плисти за течією.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, про які кажуть, що вони самі себе зробили.
Козоріг
Козорогів вирізняють дві дуже важливі якості, які дають їм змогу домагатися будь-яких результатів: це, по-перше, цілеспрямованість, по-друге, працьовитість. Водночас вони все роблять не напоказ, а планомірно і наполегливо, тому й отримують бажане.
Скорпіон
Скорпіони відомі своєю вимогливістю — до того ж, не лише до інших, а й до самих себе. Представники знака вміють не давати собі спуску доти, доки не подолають усіх перешкод і не доможуться свого, що приводить їх до тих цілей, які вони перед собою ставлять.
Овен
Овни як найстрімкіші представники зодіакального кола вміють не тільки намітити мету, яку їм необхідно досягти, а й швидко «стартувати» в її напрямку. Поки інші розгойдуються, вони встигають отримати все, що хотіли й планували.
