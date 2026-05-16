Як правильно ходити щоб схуднути: фітнес-тренер назвав ідеальний темп для спалювання жиру

Ходьба є найоптимальнішим способом позбутися зайвих кілограмів, оскільки вона не виснажує організм і дозволяє зберігати побутову активність протягом дня.

Про це розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, година швидкої ходьби здатна спалити від 250 до 300 калорій, що цілком порівнянно з повноцінним силовим тренуванням у залі. Крім того, цей вид активності є максимально доступним: ходити можна будь-де — у парку, торговому центрі або просто дорогою додому.

«Ходьба не втомлює, відповідно не знижує побутову активність», — зазначає Мандзяк.

Основна складність схуднення полягає в тому, що людський організм еволюційно запрограмований чинити опір втраті ваги. Він підвищує апетит та намагається зробити будь-яку мускульну роботу максимально економною, щоб зберегти стратегічні запаси енергії.

«Організм похудальщика робить мускульну роботу більш економною. Це означає, що твої м’язи працюватимуть так же як раніше, але спалюватимуть менше калорій», — пояснює фахівець.

Зокрема, дослідження показують, що при неспішній ходьбі людина, яка втратила вагу, спалює на 26% менше калорій, ніж зазвичай, саме через цей адаптивний механізм.

Щоб обійти цей захисний бар’єр, тренер радить змінити темп. Якщо прогулянка буде енергійною та моторною, м’язи стануть економнішими лише на 9%. Це змушує організм витрачати значно більше енергії.

«Швидка ходьба не тільки дозволяє спалити більше калорій, а й береже дорогоцінний час. Прогулюючись в швидкому темпі, ти перешкоджаєш намаганню організму економити калорії, ти змушуєш його спалювати їх більше», — наголошує Мандзяк.

Який темп вважати швидким

Для середньостатистичної людини швидкість 4-5 км/год є найбільш економною, але для схуднення потрібно рухатися швидше. Водночас тренер зауважує, що поняття «швидко» є індивідуальним для кожного.

«Ми повинні розуміти, що 3 км/год для нетренованої людини, яка на собі носить десятки зайвих кілограмів — це вже швидко і досить інтенсивно», — підсумовує експерт.

Отже, головний секрет успішного схуднення за допомогою ходьби — це вибір власного комфортно-швидкого темпу, який змусить тіло активно витрачати запаси енергії замість того, щоб їх накопичувати.

Деякі дослідження показують, що люди, які тренуються зранку, мають нижчий індекс маси тіла та меншу талію, ніж ті, хто займається пізніше. Є й додатковий ефект, ранковий рух часто впливає на харчові рішення протягом дня та роблять їх усвідомленішими.

Також руханка допомагає стабілізувати циркадні ритми — внутрішній годинник організму, який регулює сон і пробудження.

