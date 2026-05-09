Простий домашній напій допомагає довше не відчувати голод та швидше схуднути: у чому його секрет

Простий напій із імбиру та лимона може сприяти схудненню завдяки властивостям пригнічувати апетит і підтримувати водний баланс організму. Експерти також зазначають, що така комбінація містить корисні сполуки та вітамін С.

Про це повідомило видання Healthline.

Фахівці радять додавати трохи лимонного соку до імбирного чаю або інших напоїв на основі імбиру. За їхніми словами, вживання лимонно-імбирного напою два-три рази на день може допомогти максимально використати його зволожувальні властивості та ефект пригнічення голоду.

Один із найпопулярніших варіантів — імбирний чай із лимоном. Також люди часто готують домашній імбирний сік, додаючи до нього мед, агаву або інші натуральні підсолоджувачі, щоб пом’якшити смак. Окрім цього, популярності набирають так звані імбирні шоти.

Лимон вважають продуктом, який може допомагати контролювати апетит. Його також використовують як низькокалорійну альтернативу солодким напоям. Деякі дослідження свідчать, що лимон може впливати на регуляцію рівня цукру в крові, що теж пов’язують із процесом схуднення.

Водночас імбир містить гінгероли та шогаоли — сполуки з антиоксидантними, протизапальними та антимікробними властивостями. Вони не спалюють жир безпосередньо, однак можуть допомагати довше зберігати відчуття ситості та підтримувати травлення.

Зокрема, невелике дослідження 2013 року показало зв’язок між вживанням імбиру та зниженням ваги у чоловіків із надмірною масою тіла. Учасники дослідження повідомляли про зменшення відчуття голоду.

Втім, експерти наголошують: імбир підходить не всім. Людям із захворюваннями жовчного міхура варто бути обережними, оскільки він може посилювати відтік жовчі. Також перед регулярним вживанням імбиру рекомендують проконсультуватися з лікарем вагітним, жінкам, які годують грудьми, та тим, хто приймає препарати для розрідження крові.

