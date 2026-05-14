"Євробачення-2026": порядок виступів учасників у другому півфіналі та їхні пісні

Вже 14 травня, у четвер, відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де нарешті оголосять імена всіх фіналістів.

На сцену вийдуть 15 країн-учасниць, серед яких й українська представниця LELÉKA. За омріяний квиток до гранд-фіналу будуть змагатися Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, Україна, Албанія, Мальта та Норвегія.

Глядачі та професійні судді у другому півфіналі оберуть ще одну десятку фіналістів, які приєднається до переможців першого півфіналу, країн "Великої четвірки" та Австрії і разом із ними позмагаються за кришталевий кубок "Євробачення".

А поки ж редакція сайту ТСН.ua підготувала важливу добірку. Пропонуємо дізнатися, в якому порядку країни виступатимуть в другому півфіналі, та послухати їхні конкурсні пісні.

Болгарія: DARA — Bangaranga

Азербайджан: Jiva — Just Go

Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me

Люксембург: Eva Marija — Mother Nature

Чехія: Daniel Zizka — Crossroads

Вірменія: Simon — Paloma Rumba

Швейцарія: Veronica Fusaro — Alice

Кіпр: Antigoni — JALLA

Латвія: Atvara — Ēnā

Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

Австралія: Delta Goodrem — Eclipse

Україна: LELÉKA — Ridnym

Албанія: Alis — Nân

Мальта: Aidan — Bella

Норвегія: Jonas Lovv — YA YA YA

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua традиційно вестиме текстову онлайн-трансляцію другого півфіналу, аби наші читачі не пропустили нічого цікавого.

