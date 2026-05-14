Гламур
82
2 хв

"Євробачення-2026": порядок виступів учасників у другому півфіналі та їхні пісні

Саме у другому півфіналі свій конкурсний номер покаже й представниця України LELÉKA.

Валерія Сулима
LELÉKA

LELÉKA / © instagram.com/eurovision

Вже 14 травня, у четвер, відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де нарешті оголосять імена всіх фіналістів.

На сцену вийдуть 15 країн-учасниць, серед яких й українська представниця LELÉKA. За омріяний квиток до гранд-фіналу будуть змагатися Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, Україна, Албанія, Мальта та Норвегія.

Глядачі та професійні судді у другому півфіналі оберуть ще одну десятку фіналістів, які приєднається до переможців першого півфіналу, країн "Великої четвірки" та Австрії і разом із ними позмагаються за кришталевий кубок "Євробачення".

А поки ж редакція сайту ТСН.ua підготувала важливу добірку. Пропонуємо дізнатися, в якому порядку країни виступатимуть в другому півфіналі, та послухати їхні конкурсні пісні.

  1. Болгарія: DARA — Bangaranga

  1. Азербайджан: Jiva — Just Go

  1. Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me

  1. Люксембург: Eva Marija — Mother Nature

  1. Чехія: Daniel Zizka — Crossroads

  1. Вірменія: Simon — Paloma Rumba

  1. Швейцарія: Veronica Fusaro — Alice

  1. Кіпр: Antigoni — JALLA

  1. Латвія: Atvara — Ēnā

  1. Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

  1. Австралія: Delta Goodrem — Eclipse

  1. Україна: LELÉKA — Ridnym

  1. Албанія: Alis — Nân

  1. Мальта: Aidan — Bella

  1. Норвегія: Jonas Lovv — YA YA YA

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua традиційно вестиме текстову онлайн-трансляцію другого півфіналу, аби наші читачі не пропустили нічого цікавого. А поки ж пропонуємо пригадати, яким був перший півфінал у фото, де було порушення правил, копія номеру української співачки Jerry Heil та весілля на сцені.

