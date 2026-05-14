Путін використав «перемир’я» для масованого удару по Україні: розкрито нову і небезпечну тактику РФ

Атака РФ по Україні. / © ТСН.ua

Реклама

Війська Російської Федерації завдали масштабних ударів по Україні вночі проти 12 травня та протягом дня 13 травня. Загинуло щонайменше шістьох людей. Загарбники скористалися тимчасовим перемир’ям, аби підготуватися до масованих ударів.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Українські Повітряні сили відзвітували, що Росія запустили 139 БпЛА від 18:00 12 травня до 08:00 13 травня, а також 753 дрони від 08:00 до 18:30 13 травня. Сили ППО 821 безпілотник, а 56 — вразили щонайменше 13 місць.

Реклама

Зазначається, що дрони залетіли до України з Білорусі та Молдови. Водночас у Міноборони додали, що росіяни запускали Shahed на відстані від п’яти до десяти кілометрів уздовж білорусько-українського кордону, але БпЛА не входили до повітряного простору Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ розпочала серію ударів хвилями. Зокрема, по західних областях — Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській. Окрім того, у низці інших регіонів було атаковано житлову, енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Згодом Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетні загрози по всій Україні станом на 19:00.

В ISW наголошують, що нова ударна тактика Росії щодо запуску безпілотників протягом тривалого періоду часу дозволяє їй загрожувати більшій кількості регіонів України протягом триваліших періодів часу та непропорційно впливати на цивільні райони.

Реклама

«Росія, ймовірно, скористалася припиненням вогню, укладеним 9-11 травня до Дня Перемоги, щоб встановити умови та підготуватися до можливості завдати масштабної серії ударів такого масштабу», — підсумували в Інституті.

Масована атака 13 травня - що відомо

Вдень 13 травня РФ масовано вдарила по заходу України дронами. Внаслідок обстрілу в Ужгороді сталося влучання в будівлю, а в Івано-Франківську БпЛА влучив у житловий будинок, у у Жовкві Львівської області сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури - все місто залишилося без світла.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що денний обстріл України - це зовсім не випадковий удар. Він акцентував на тому, що росіяни запустили хвилі «Шахедів» по регіонах, які розташовані найближче до кордонів країн НАТО.

Новини партнерів