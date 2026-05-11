УПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

12 і 13 травня відбудуться матчі 28-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

У вівторок, 12 травня, "Олександрія" прийме "Зорю", "Полісся" зустрінеться з "Епіцентром", "Кривбас" позмагається з "Вересом", а "Металіст 1925" поміряється силами з "Карпатами".

У середу, 13 травня, "Кудрівка" побореться з "Рухом", "Динамо" прийматиме "Колос", ЛНЗ зійдеться з "Полтавою", а "Шахтар" після дострокового завоювання чемпіонства зіграє проти "Оболоні".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Колос".

Розклад і результати матчів 28-го туру УПЛ

Вівторок, 12 травня

13:00 "Олександрія" — "Зоря"

15:30 "Епіцентр" — "Полісся"

18:00 "Верес" — "Кривбас"

18:00 "Металіст 1925" — "Карпати"

Середа, 13 травня

13:00 "Кудрівка" — "Рух"

15:30 "Динамо" — "Колос"

15:30 ЛНЗ — "Полтава"

18:00 "Шахтар" — "Оболонь"

Таблиця УПЛ після 27-го туру

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

