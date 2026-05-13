ЛНЗ розібрався з "Полтавою" та повернувся на друге місце в УПЛ

ЛНЗ обіграв "Полтаву" в домашньому матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 2:0 .

Господарі поля відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі — голом відзначився Єгор Твердохліб. Асистував йому Денис Кузик.

У другому таймі черкаська команда збільшила свою перевагу — Кузик забив після передачі Марка Ассінора.

Після цієї перемоги ЛНЗ (57 очок) повернувся на друге місце в УПЛ, обійшовши у турнірній таблиці "Полісся" (55 балів), яке цього туру сенсаційно поступилося "Епіцентру" (2:3).

ЛНЗ достроково гарантував собі медалі чемпіонату України — за два тури до кінця команда Віталія Пономарьова випереджає "Динамо", яке йде четвертим, на 6 пунктів, але має перевагу над "біло-синіми" в особистих зустрічах.

Це означає, що ЛНЗ не фінішує нижче третього місця і вперше отримає медалі УПЛ. Наступного сезону черкаський клуб уперше в історії гратиме в єврокубках — у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

"Полтава" з 12 очками залишилася на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ — команда раніше вже втратила шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.

У наступному турі ЛНЗ 16 травня зіграє з "Кудрівкою", а "Полтава" того ж дня поміряється силами з "Динамо".

