ЛНЗ розібрався з "Полтавою" та повернувся на друге місце в УПЛ
Черкаська команда достроково гарантувала собі медалі чемпіонату України та участь у єврокубках наступного сезону.
ЛНЗ обіграв "Полтаву" в домашньому матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 2:0.
Господарі поля відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі — голом відзначився Єгор Твердохліб. Асистував йому Денис Кузик.
У другому таймі черкаська команда збільшила свою перевагу — Кузик забив після передачі Марка Ассінора.
Огляд матчу ЛНЗ — "Полтава"
Після цієї перемоги ЛНЗ (57 очок) повернувся на друге місце в УПЛ, обійшовши у турнірній таблиці "Полісся" (55 балів), яке цього туру сенсаційно поступилося "Епіцентру" (2:3).
ЛНЗ достроково гарантував собі медалі чемпіонату України — за два тури до кінця команда Віталія Пономарьова випереджає "Динамо", яке йде четвертим, на 6 пунктів, але має перевагу над "біло-синіми" в особистих зустрічах.
Це означає, що ЛНЗ не фінішує нижче третього місця і вперше отримає медалі УПЛ. Наступного сезону черкаський клуб уперше в історії гратиме в єврокубках — у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
"Полтава" з 12 очками залишилася на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ — команда раніше вже втратила шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.
У наступному турі ЛНЗ 16 травня зіграє з "Кудрівкою", а "Полтава" того ж дня поміряється силами з "Динамо".
