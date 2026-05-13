ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

ONUKA розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, з яким 18 років разом: "Був переламний момент"

Артистка також зізналась, як разом із коханим долає негаразди.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Ната Жижченко з чоловіком

Ната Жижченко з чоловіком / © instagram.com/onukaofficial

Лідерка українського гурту ONUKA Ната Жижченко відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, музикантом Євгеном Філатовим.

Пара разом вже 18 років. Артистка в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнається, що за цей час вони багато чого разом пережили. Звісно, без криз не минало. Найтяжче випробування в стосунках подружжя пережило після народження їхнього первістка. Річ у тім, що Жижченко складно давалось материнство і її мучила післяпологова депресія. Для співачки тоді настав переламний момент у житті.

«Звісно, кризи ці були, вони є, вони будуть. Кажуть, що три роки, сім, десять і так далі. У мене це не збігалося. Найбільша криза, напевно, була пов’язана з материнством. Напевно, через рік після народження сина. Це був мій особистий злам. Це і стосунки, і кар’єру, і все зачепило, бо тут, скоріш за все, надломилось все те, що було в мене налаштоване. Це був переламний момент», — говорить артистка.

Ната Жижченко з чоловіком / © instagram.com/onukaofficial

Ната Жижченко з чоловіком / © instagram.com/onukaofficial

Врешті, коли почалась повномасштабна війна, Ната Жижченко зібралась і не дає негараздам брати гору над нею. А щодо вирішень проблем у стосунках, то співачка ділиться, що вони з чоловіком це роблять завдяки розмовам.

«Після того, як почалась велика війна, якось я зібралась. Це наче інша версія Нати, яка всі скіли свої зібрала і ними користується. Стосунків це також стосується. Кризи розмовами вирішуються. Не говорити одне з одним — це поганий варіант», — ділиться співачка.

Зазначимо, Ната Жижченко та Євген Філатов від 2008 року у стосунках. У пари є двоє дітей — син Сашко та донька Ліна.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Валентина Хамайко розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком. Знаменитість зізналась, як вони із коханим врятували сім’ю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie