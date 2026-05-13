ONUKA розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, з яким 18 років разом: "Був переламний момент"

Ната Жижченко з чоловіком / © instagram.com/onukaofficial

Реклама

Лідерка українського гурту ONUKA Ната Жижченко відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, музикантом Євгеном Філатовим.

Пара разом вже 18 років. Артистка в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнається, що за цей час вони багато чого разом пережили. Звісно, без криз не минало. Найтяжче випробування в стосунках подружжя пережило після народження їхнього первістка. Річ у тім, що Жижченко складно давалось материнство і її мучила післяпологова депресія. Для співачки тоді настав переламний момент у житті.

«Звісно, кризи ці були, вони є, вони будуть. Кажуть, що три роки, сім, десять і так далі. У мене це не збігалося. Найбільша криза, напевно, була пов’язана з материнством. Напевно, через рік після народження сина. Це був мій особистий злам. Це і стосунки, і кар’єру, і все зачепило, бо тут, скоріш за все, надломилось все те, що було в мене налаштоване. Це був переламний момент», — говорить артистка.

Реклама

Ната Жижченко з чоловіком / © instagram.com/onukaofficial

Врешті, коли почалась повномасштабна війна, Ната Жижченко зібралась і не дає негараздам брати гору над нею. А щодо вирішень проблем у стосунках, то співачка ділиться, що вони з чоловіком це роблять завдяки розмовам.

«Після того, як почалась велика війна, якось я зібралась. Це наче інша версія Нати, яка всі скіли свої зібрала і ними користується. Стосунків це також стосується. Кризи розмовами вирішуються. Не говорити одне з одним — це поганий варіант», — ділиться співачка.

Зазначимо, Ната Жижченко та Євген Філатов від 2008 року у стосунках. У пари є двоє дітей — син Сашко та донька Ліна.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Валентина Хамайко розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком. Знаменитість зізналась, як вони із коханим врятували сім’ю.

Реклама

Новини партнерів