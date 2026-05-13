Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 травня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,96 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (втратив 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Реклама

Курс долара

1 долар США — 43,96 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,50 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,11 (-4 коп.).

Раніше ми писали про те, у якій валюті краще зберігати гроші. Передовсім експерти радять диверсифікувати заощадження: частину тримати у гривні (зокрема в ОВДП із дохідністю близько 14%), а решту — в доларах та євро. Валюта зараз дає низький прибуток, але її варто купувати під час просідання курсу і не продавати без потреби. Оптимально формувати портфель у пропорції приблизно третина гривня, третина долар і третина — євро.

Новини партнерів