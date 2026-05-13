Курс валют на 14 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене.

Курс валют / © ТСН

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 14 мая

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 43,96 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 14 копеек) и злотого (потерял 4 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,96 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,50 (-14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,11 (-4 коп.).

Раньше мы писали о том, в какой валюте лучше хранить деньги. Прежде всего, эксперты советуют диверсифицировать сбережения: часть держать в гривне (в частности в ОВГЗ с доходностью около 14%), а остальные — в долларах и евро. Валюта сейчас дает низкую прибыль, но ее следует покупать во время проседания курса и не продавать без надобности. Оптимально формировать портфель в пропорции примерно треть гривны, треть доллар и треть евро.

