В Чикаго украинец "развел" миллиардера на 450 млн долларов: что придумал

В Чикаго судят украинца

В США американец украинского происхождения украл $450 млн у мексиканского миллиардера. Мошенническая схема заключалась в создании фиктивной компании Astor Asset Group и выдаче ее за структуру известной семьи Астор.

Об этом пишет Chicago Sun-Times.

Украинцу выдвинули обвинения в похищении 450 миллионов долларов у миллиардера. Дело рассматривают в Чикаго. В засекреченном обвинительном заключении говорится, что 63-летний Владимир Скляров обвиняется в том, что он выдавал себя за руководителя компании, связанной с состоятельной семьей Астор.

С помощью схемы кредитования под залог акций Владимиру удалось украсть деньги у мексиканского миллиардера.

Как стало известно, американца украинского происхождения содержат в Чикагской федеральной тюрьме. В Нью-Йорке ему предъявлены обвинения. На сайте Службы маршалов США отмечено, что 63-летний Владимир Скляров находится в федеральном исправительном центре Чикаго.

Его имя фигурирует в документе о депортации в Чикаго. Дело о мошенничестве имеет гриф секретности.

Обычно процедура депортации включает в себя просьбу к суду о переводе лица с места ареста в юрисдикцию, где ему предъявлено обвинение.

В поданном в суд документе агент ФБР заявил, что общался по телефону с федеральным судьей в Чикаго по делу о депортации Владимира Склярова, однако в документе нет информации о месте задержания подозреваемого.

В добавленном засекреченном обвинительном акте говорится, что Склярову было предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении «Жертвы А» на сумму более 450 миллионов долларов с помощью схемы кредитования под залог акций в период с 2021 по 2024 год.

В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщила, что жертвой мошеннической схемы стал мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего.

Согласно обвинительному выводу, американец украинского происхождения выдавал себя за Грегори Митчелла, руководителя Astor Asset Group. Скляров был ранее судим — он отсидел в тюрьме за мошенничество с программой Medicare. После этого ему удалось построить империю недвижимости на Среднем Западе, которая распалась в результате волны судебных разбирательств.

Мужчина приехал в США в детстве и жил на севере Чикаго.

