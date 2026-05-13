Ермак прокомментировал общение с "гадалкой Вероникой": консультировался ли по поводу назначений
Андрей Ермак в суде ответил на упреки САП относительно консультаций с гадалкой «Вероникой Феншуй Офис».
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отрицает факты консультаций с любыми лицами о назначении государственных чиновников и утверждает, что не узнает большинство имен, озвученных стороной обвинения.
Об этом он ответил журналистам в суде в ходе общения, передает корреспондент ТСН.
О кадровых назначениях и полномочиях
В свое оправдание Андрей Ермак подчеркнул, что процедура назначения многих чиновников исключает возможность частных консультаций.
«А как можно консультироваться с кем о назначении Генерального прокурора, которого избирает Верховная Рада?» — заявил Ермак.
Он также категорически отрицал факт таких консультаций на уточняющий вопрос прессы и добавил, что всегда действовал исключительно в официальной плоскости.
«Я, если кому-то звонил по телефону, что-то говорил и так далее. Я всегда обращался напрямую. Всегда обращался только по вопросам и интересам государства. Никогда не обращался по каким-либо частным вопросам», — заявил Ермак.
О знакомстве с Вероникой Аникиевич
На вопрос журналистов, знает ли он Веронику Аникиевич как консультант по астрологии, бывший чиновник отметил, что имеет много знакомых с таким именем, но не помнит их фамилий.
«Слушайте, у меня есть несколько знакомых Вероник. О какой Веронике здесь идет речь? Мне тяжело комментировать. Многие имена, которые сегодня услышал, вообще этих людей не знаю», — заявил Ермак.
Относительно конкретной фамилии Аникиевич он добавил:
«Честно, ну что-нибудь знакомое. Но честно, ну большое количество людей. Так чтобы я вам вспомнил, что это моя там подруга, знакомая и так далее, то Вероники знакома. Есть разные люди очень много. Но это точно не касается моих обязанностей, когда я был в должности главы Офиса и так далее», — заявил Ермак.
Про гадалок и «кукол Вуду»
Андрей Ермак также отверг обвинения в обращении к оккультным или эзотерическим практикам в своей деятельности, назвав подобные предположения безосновательными.
«С ворожками я точно не общался. Ну, то есть давайте, вот ворожки, вот все там те же пророки и так далее, поверьте. Ну, так же, как у меня никогда не было кукол Вуду, что ли там писали и так далее», — заявил Ермак.
Что известно о «Веронике Феншуй Офис» — последние новости
Напомним, прокуроры в суде заявили, что экспредседатель ОП Андрей Ермак совещался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».
Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — это Вероника Аникиевич (также использующая фамилию Даниленко) является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.
Также мы писали, что в суде прокурор САП зачитала переписку бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака с гадалкой Вероникой Аникиевич. Они обсуждали стратегию борьбы с антикоррупционными органами и список лиц, среди которых известны журналисты и политики.