Запечатлена в Каннах: Поппи Делевинь шоколадным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Поппи Делевинь / © Getty Images

Реклама

Папарацци подловили Поппи Делевинь во время прогулки по Каннам.

Модель выбрала для своего выхода шоколадное мини-платье от бренда Maj без рукавов и с квадратным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Поппи Делевинь / © Getty Images

Лук Поппи дополнила кожаными коричневыми лоферами с золотыми сердечками и бежевой сумкой-барильцем с металлической фурнитурой.

Реклама

У Делевинь были распущенные волнистые волосы, солнцезащитные очки-лисички в черной оправе на лице и золотые цепочки с подвесками на шее.

Напомним, Поппи Делевинь вчера, 12 мая, посетила церемонию открытия Каннского кинофестиваля, где предстала в черном винтажном платье макси от John Galliano. Ждем сегодня вечерний выход Поппи на Каннском кинофестивале.

Новости партнеров