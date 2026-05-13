В Ужгороде люди массово жалуются, что во время воздушной тревоги и атаки дронов 13 мая не могли попасть в укрытие, а на рабочих местах не проводят эвакуацию.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Жалобы на закрытое укрытие

По словам журналиста, люди сталкиваются с заблокированным доступом к безопасным местам в разных частях города.

«Люди мне массово жалуются на то, что их не пускают в укрытие во время тревоги в разных локациях города. Также жалуются на отсутствие эвакуации на некоторых предприятиях», — заявил Глагола.

Жалобы людей на укрытие в Ужгороде. / © Виталий Глагола

В полиции Закарпатья ответили

В Главном управлении Национальной полиции Закарпатья отреагировали на распространенную в сети информацию и приступили к официальной проверке.

«Полиция Закарпатья проверяет информацию о недопуске граждан до укрытия во время атаки БпЛА в Ужгороде», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители устанавливают обстоятельства событий и проверяют достоверность данных о недопуске в хранилища детей и взрослых. В полиции подчеркнули, что о каждом случае закрытого укрытия следует немедленно сообщать на спецлинию «102».

Напомним, масштабная атака дронов на запад Украины 13 мая: в Ужгороде зафиксировано попадание в здание.

По предварительной информации, город впервые с начала полномасштабной войны атаковали российские беспилотники. Как сообщил журналист Виталий Глагола, один из дронов-камикадзе типа «Шахед» попал в здание в районе «Турбогаза» и района Табла.

