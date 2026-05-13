В Ужгороде во время тревоги людей с детьми не впустили в укрытие — полиция отреагировала
Полиция начала проверку из-за закрытых укрытий в Ужгороде во время атаки дронов.
В Ужгороде люди массово жалуются, что во время воздушной тревоги и атаки дронов 13 мая не могли попасть в укрытие, а на рабочих местах не проводят эвакуацию.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.
Жалобы на закрытое укрытие
По словам журналиста, люди сталкиваются с заблокированным доступом к безопасным местам в разных частях города.
«Люди мне массово жалуются на то, что их не пускают в укрытие во время тревоги в разных локациях города. Также жалуются на отсутствие эвакуации на некоторых предприятиях», — заявил Глагола.
В полиции Закарпатья ответили
В Главном управлении Национальной полиции Закарпатья отреагировали на распространенную в сети информацию и приступили к официальной проверке.
«Полиция Закарпатья проверяет информацию о недопуске граждан до укрытия во время атаки БпЛА в Ужгороде», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители устанавливают обстоятельства событий и проверяют достоверность данных о недопуске в хранилища детей и взрослых. В полиции подчеркнули, что о каждом случае закрытого укрытия следует немедленно сообщать на спецлинию «102».
Массированная атака РФ на Ужгород — последние новости
Напомним, масштабная атака дронов на запад Украины 13 мая: в Ужгороде зафиксировано попадание в здание.
По предварительной информации, город впервые с начала полномасштабной войны атаковали российские беспилотники. Как сообщил журналист Виталий Глагола, один из дронов-камикадзе типа «Шахед» попал в здание в районе «Турбогаза» и района Табла.