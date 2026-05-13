- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 561
- Время на прочтение
- 2 мин
"Прилетело" прямо в дом, там пожар: РФ массированно ударила дронами под Киевом (фото)
Пострадавших предварительно нет.
Российские войска утром совершают массированную атаку ударными беспилотниками по Украине. В Вышгородском районе на Киевщине зафиксированы последствия вражеского удара.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
По словам чиновника, в результате вражеской атаки в Вышгородском районе произошел пожар частного дома.
«Враг с утра массированно атакует Украину и Киевщину ударными дронами. Под ударом — мирные населенные пункты, дома людей, наша привычная жизнь», — подчеркнул Калашник.
Предварительно обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
«К счастью, пострадавших среди населения нет», — сообщил глава ОВА.
В настоящее время на месте удара работают спасатели и все оперативные службы. По словам Калашника, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и помощи местным жителям.
В Киевской ОВА отмечают, что воздушная атака продолжается.
«Прошу каждого быть внимательными, не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах», — призвал Калашник.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Ранее в ГУР предупредили украинцев о длительной комбинированной атаке РФ 13 мая. В первой волне враг использует ударные беспилотники, а затем планирует применить крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистику.
К слову, в Киевской области во время воздушной тревоги были зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны работали по воздушным целям, а жителей призывали находиться в укрытиях до опасности.
Также в Киевской ОВА отмечали необходимость соблюдать информационную тишину и не публиковать фото или видео работы украинских защитников.
Также, в Киеве во время атаки вражеских беспилотников обломки одного из БПЛА упали на открытой территории в Оболонском районе. На место происшествия выезжали экстренные службы.
Также в местных медиа сообщали о перебоях с электроснабжением в районе Виноградаря после воздушной атаки. Информация о последствиях уточнялась.