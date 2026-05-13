ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
561
Время на прочтение
2 мин

"Прилетело" прямо в дом, там пожар: РФ массированно ударила дронами под Киевом (фото)

Пострадавших предварительно нет.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
Обстрел Киевской области

Обстрел Киевской области

Российские войска утром совершают массированную атаку ударными беспилотниками по Украине. В Вышгородском районе на Киевщине зафиксированы последствия вражеского удара.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По словам чиновника, в результате вражеской атаки в Вышгородском районе произошел пожар частного дома.

«Враг с утра массированно атакует Украину и Киевщину ударными дронами. Под ударом — мирные населенные пункты, дома людей, наша привычная жизнь», — подчеркнул Калашник.

Предварительно обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

«К счастью, пострадавших среди населения нет», — сообщил глава ОВА.

В настоящее время на месте удара работают спасатели и все оперативные службы. По словам Калашника, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и помощи местным жителям.

В Киевской ОВА отмечают, что воздушная атака продолжается.

«Прошу каждого быть внимательными, не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах», — призвал Калашник.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Ранее в ГУР предупредили украинцев о длительной комбинированной атаке РФ 13 мая. В первой волне враг использует ударные беспилотники, а затем планирует применить крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистику.

К слову, в Киевской области во время воздушной тревоги были зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны работали по воздушным целям, а жителей призывали находиться в укрытиях до опасности.

Также в Киевской ОВА отмечали необходимость соблюдать информационную тишину и не публиковать фото или видео работы украинских защитников.

Также, в Киеве во время атаки вражеских беспилотников обломки одного из БПЛА упали на открытой территории в Оболонском районе. На место происшествия выезжали экстренные службы.

Также в местных медиа сообщали о перебоях с электроснабжением в районе Виноградаря после воздушной атаки. Информация о последствиях уточнялась.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
561
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie