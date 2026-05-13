ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4067
Время на прочтение
1 мин

Россия влупила прямо по жилому массиву в Луцке: первые детали

Луцк продолжают атаковать дроны.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
"Шахед" в Луцке

"Шахед" в Луцке

Россия ударила дроном по жилому массиву в Луцке. «Шахед» попал прямо в дом.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Очевидцы зафиксировали момент прилета.

Подробности о последствиях устанавливаются.

Ранее речь шла о том, что Россия атакует Луцк ударными дронами, в городе прозвучала серия взрывов. По данным местных властей, взрывы зафиксировали в центре города. Также сообщалось о движении новых БПЛА в направлении Луцка. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
4067
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie