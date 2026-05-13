Россия влупила прямо по жилому массиву в Луцке: первые детали

"Шахед" в Луцке

Россия ударила дроном по жилому массиву в Луцке. «Шахед» попал прямо в дом.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Очевидцы зафиксировали момент прилета.

Подробности о последствиях устанавливаются.

Ранее речь шла о том, что Россия атакует Луцк ударными дронами, в городе прозвучала серия взрывов. По данным местных властей, взрывы зафиксировали в центре города. Также сообщалось о движении новых БПЛА в направлении Луцка. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

