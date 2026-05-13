Россия влупила прямо по жилому массиву в Луцке: первые детали
Луцк продолжают атаковать дроны.
Россия ударила дроном по жилому массиву в Луцке. «Шахед» попал прямо в дом.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Очевидцы зафиксировали момент прилета.
Подробности о последствиях устанавливаются.
Ранее речь шла о том, что Россия атакует Луцк ударными дронами, в городе прозвучала серия взрывов. По данным местных властей, взрывы зафиксировали в центре города. Также сообщалось о движении новых БПЛА в направлении Луцка. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
