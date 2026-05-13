В Черновцах раздались взрывы: что известно
Российские дроны атакуют Черновцы.
В Черновцах днем 13 мая раздались взрывы. Работает ПВО.
Об этом информируют мониторинговые канлы.
Жителей призвали немедленно пройти в укрытие.
Информация о модных последствиях уточняется. Следите за обновлениями.
Атака по Украине 13 сентября - что известно
РФ днем 13 сентября запустила рой дронов в Украину. Да, в небе фиксировали около 80 БпЛА. Жителей западных областей предупредили об опасности.
Впоследствии в Киевской области прозвучала серия взрывов. КОВА призвала жителей области оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги. Предупредили, что информация о последствиях обстрелов будет детализирована впоследствии.
Позже взрывы прогремели и в Киеве. Жителей столицы попросили оставаться в укрытиях отбоя.