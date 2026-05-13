Военный расстрелял двух побратимов под Николаевом: первые подробности

В Николаевском районе ночная ссора между военными во время употребления алкоголя завершилась смертельной стрельбой. 35-летний солдат убил двух побратимов из автомата, его задержала полиция.

Об этом сообщила полиция Николаевской области.

В ночь на 12 мая в отделение полиции №4 Николаевского райуправления поступило сообщение о гибели двух военнослужащих с огнестрельными ранениями на месте несения службы.

На место происшествия прибыли следователи областного управления полиции, оперативники, криминалисты и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Правоохранители выяснили, что накануне вечером 35-летний солдат вместе с двумя военными в возрасте 58 и 38 лет находился на службе. Во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора. В разгар конфликта подозреваемый взял закрепленный за ним автомат и открыл стрельбу по сослуживцам.

Оба пострадавших умерли на месте от полученных огнестрельных ранений. Правоохранители изъяли автомат АК-74 и стреляные гильзы, которые направили на экспертизу.

Злоумышленника оперативно доставили в отделение полиции, где его задержали. По подозрению в умышленном убийстве двух человек фигуранту грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, в Хмельницкой области приговорили к 9 годам тюрьмы военного из Львовщины, который во время пьяной ссоры застрелил сослуживца из автомата. Чтобы скрыть преступление, мужчина сжег тело в своем авто и сбросил останки в реку. Кроме срока, убийца должен заплатить семье погибшего 900 тыс. грн компенсации.

