Растения-компаньоны: эксперты рассказали, что посадить с помидорами

Частью успешного урожая является знание того, что и где сажать. Совместная посадка дает нам целый ряд преимуществ, которые способны улучшить внешний вид нашего сада и повысить урожайность.

GoodHousekeeping обратились к экспертам по садоводству, чтобы они рассказали нам о лучших растениях-компаньонах для помидоров. Эти овощи, травы и цветы могут отпугивать вредителей и болезни, чтобы ваши помидоры могли процветать.

Что такое совместная посадка

Совместная посадка или сопутствующее выращивание — это практика выращивания растений вблизи друг друга, чтобы получать пользу друг от друга. Полезные взаимоотношения могут варьироваться от отпугивания вредителей до усиления роста и урожайности растений, привлечения полезных насекомых и опылителей, а также помогают в предотвращении болезней.

Базилик

Помидоры и базилик — это лучшие друзья в саду. Базилик естественным образом отпугивает вредителей, которые могут нацелиться на ваши помидоры, и даже может улучшить вкус плодов. Некоторые исследования показывают, что помидоры, выращенные вместе с базиликом, дают больше плодов.

Базилик имеет сильный аромат, который, по мнению многих, помогает защитить помидоры от вредителей и болезней. Если вы выращиваете эти два растения вместе, у вас будет (почти) все необходимое для приготовления вкусного салата капрезе.

Условия освещения: Полное солнце

Сложность: Легкая

Средняя высота: 30-60 см

Инструкции по уходу: Регулярно поливайте; прищипывайте листья для содействия кустистому росту.

Чеснок

Кстати о ароматных спутниках, чеснок также является отличным растением-компаньоном для помидоров. Чеснок не только может помочь отпугнуть вредителей, таких как тля и красный паутинный клещ, от нападения на ваши сочные помидоры, но некоторые люди считают, что его противогрибковые и антибактериальные свойства могут улучшить здоровье почвы.

Секрет этого пикантного сочетания — правильное размещение. Некоторые профессионалы рекомендуют размещать помидоры на северной стороне вашего сада, а чеснок сажать к югу от них.

Условия освещения: Полное солнце

Сложность: Умеренная

Средняя высота: 30-45 см

Инструкции по уходу: Регулярно поливайте и пропалывайте. Прекратите полив, когда листья пожелтеют.

Мята

Ароматические растения могут помочь защитить помидоры от надоедливых вредителей, поэтому неудивительно, что мята прекрасно подходит. Она привлекает паразитических ос — чрезвычайно отвратительных насекомых, которые помогают контролировать гусеничных вредителей. Хотя мята является прекрасным защитником, эта трава может быть достаточно инвазивной. Рекомендуется размещать это растение в контейнере рядом, а не непосредственно в почве.

Условия освещения: частичное или полное солнце

Сложность: легкая

Средняя высота: 30-60 см

Инструкции по уходу: поливайте, чтобы почва была слегка влажной. Регулярно собирайте урожай, чтобы способствовать кустистому росту.

Морковь

Возможно, вы захотите посадить морковь рядом со своими помидорами. Морковь и помидоры — это разумное, практичное сочетание. Морковь помогает разрыхлить почву вокруг корней помидоров, облегчая доступ воды и питательных веществ к растению. Это простой способ поддерживать здоровую экосистему сада, которая не требует особого ухода.

Условия освещения: Полное солнце

Сложность: Умеренная

Средняя высота: 15-30 см

Инструкции по уходу: Они хорошо растут во влажной, хорошо дренированной почве, поэтому поливайте часто.

Шалфей

Поскольку шалфей требует немного более сухих условий, его не следует сажать рядом с помидорами. Однако, если вы разместите их в контейнерах рядом с сочным овощем, непревзойденный аромат отпугнет нежелательных насекомых.

Условия освещения: Полное солнце

Сложность: Легкая

Средняя высота: 30-60 см

Инструкции по уходу: Молодые растения шалфея будут нуждаться в регулярном поливе, тогда как те, что уже укоренились, могут немного пересыхать между поливами.

Спаржа

Конечно, спаржа требует немного больше усилий, чем другие растения-компаньоны в этом списке; однако, она может иметь прекрасные, взаимовыгодные отношения с помидорами. Хотя спаржа может защитить помидоры от нематод, разрушающих корни, наш сочный главный герой может защитить копьевидный овощ от жуков.

Условия освещения: солнце

Сложность: от средней до тяжелой

Средняя высота: 1,2-2,4 метра

Инструкции по уходу: Спаржа требует больше ухода, поэтому ее следует регулярно поливать и часто удобрять. Также следует осторожно вырывать сорняки молодой спаржи, чтобы защитить ее корни.

Бархатцы

Добавьте цветочный штрих к своему домашнему саду с помощью бархатцев. Оказывается, они могут сделать гораздо больше, чем просто предложить яркий цвет. Их сильный аромат естественным образом отпугивает вредных насекомых. Бархатцы также известны тем, что защищают помидоры от вредителей, таких как роговые черви, белокрылки, тли и даже галловые нематоды.

Условия освещения: Полное солнце

Сложность: Легко

Средняя высота: От 20 см до 1 метра.

Инструкции по уходу: Бархатцам будет полезен регулярный полив и удобрение, особенно если их посадить в бедную питательными веществами почву.

Календула

Еще один солнечный цветок для посадки с помидорами. Календулы привлекают полезных насекомых, которые могут помочь уменьшить количество вредителей и привлечь опылителей. Это, по сути, магнит для бабочек и пчел.

Условия освещения: Полное солнце

Сложность: Легко

Средняя высота: 30-60 см

Инструкции по уходу: Хотя они устойчивы к засухе после того, как приживутся, эти растения нуждаются в регулярном поливе и удалении омертвевших головок, когда молодые.

Редиска

Дополните свой огород, разместив редиску рядом с помидорами. Эти вкусные клубни защищают их от вредных насекомых, таких как жуки. Еще одна вещь, которую стоит полюбить: редиска может помочь улучшить состояние почвы и расти достаточно поверхностно, поэтому она не будет мешать вашим помидорам.

Условия освещения: Полное солнце, но также может выживать в полутени.

Сложность: Легко

Средняя высота: 60-90 см

Инструкции по уходу: Хотя редиска любит регулярный полив, она никогда не должна стоять в стоячей воде. Вместо этого используйте мульчу и хорошо дренированную землю, чтобы обеспечить ее питанием.

Багряный клевер

Как низкорослую покровную культуру, багряный клевер можно сажать вокруг помидоров, чтобы защитить их от жуков и сорняков. Между тем багряный клевер дает красные цветы, которые могут привлекать опылителей, таких как пчелы и бабочки.

Условия освещения: От полутени до полного солнца

Сложность: Легко

Средняя высота: 60-90 см

Инструкции по уходу: Нужно регулярно поливать, когда она молодая.

Мелисса

Мелисса лекарственное растение связано с рядом преимуществ для здоровья, таких как улучшение сна, настроения и помощь в пищеварении, но знаете ли вы, что она также может быть благословением для вашего сада? Она является естественным антимикробным средством, которое поможет при грибковых и бактериальных заболеваниях. А благодаря своему легкому лимонному аромату она может отпугивать насекомых и комаров, одновременно привлекая опылителей.

Условия освещения: От полутени до полного солнца

Сложность: Легко

Средняя высота: 60-90 см

Инструкции по уходу: Регулярно поливайте, когда растение молодое, но станет засухоустойчивым, когда лучше приживется. Регулярно собирайте листья для стимулирования роста.

Огуречник

Если вы ищете растение-компаньона, обратите внимание на огуречник. Может ли он отпугивать вредителей, но привлечь мед и шмелей? Да. Может ли он улучшить здоровье почвы? Поскольку он богат витаминами группы В, кальцием и бета-каротином, конечно, может. И, если вы хотите включить это растение в свою аптечку, огуречник является противовоспалительным средством, которое может помочь при ревматоидном артрите и астме.

Условия освещения: Полное солнце

Сложность: Легко

Средняя высота: 60-90 см

Инструкции по уходу: Нуждается в регулярном поливе, когда растение молодое.

Лук-трибулька

Шнитт-лук имеет легкий, луковый аромат, который прекрасно отпугивает тлю, клещей и нематод. Кроме того, красивые фиолетовые цветы, которые он производит, придадут вашему саду привлекательности. Подобно помидорам, лук-трибулька хорошо растет на солнечных местах и богатой, удобренной почве, что делает его замечательным для междурядий.

Условия освещения: Полутень или полное солнце

Сложность: Легко

Средняя высота: Около 30 см

Инструкции по уходу: Регулярно поливайте и удобряйте весной.

Петрушка

Когда дело доходит до растений-компаньонов для помидоров, петрушка предлагает лучшее из обоих миров. Эта съедобная трава привлекает божьих коровок, которые, как известно, пожирают распространенных вредителей, которые любят помидоры, таких как тля и яйца рогозок. О, и упоминали ли мы, что петрушка действует как пригодная для жизни мульча? На самом деле, это растение-компаньон может помочь сохранить влагу почвы и минимизировать рост сорняков.

Условия освещения: Полное солнце, но может переносить некоторую тень.

Сложность: Легко

Средняя высота: 20-35 см

Инструкции по уходу: Требует достаточного солнечного света и постоянного увлажнения.

