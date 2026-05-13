Племянница Джулии Робертс появилась на мероприятии, чтобы прорекламировать "Американскую историю ужасов"

Эмма Робертс / © Associated Press

Королева «Американской истории ужасов» и по совместительству племянница Джулии Робертс — актриса Эмма Робертс — посетила мероприятие компании Disney в Нью-Йорке и вышла на фотокол. Звезда продемонстрировала милое платье черного цвета с принтом в виде красных цветов.

Платье Эммы было от бренда Blumarine из коллекции 2026 года и отлично подчеркивало ноги благодаря длине. Бретелей у наряда не было, а широкая юбка держала форму. Акцентными деталями образа стали большие пуговицы спереди на наряде, отличающиеся по дизайну.

Эмма дополнила лук колготками и лаковыми остроносыми туфлями с ремешками.

На мероприятии актриса сыграла вместе с коллегами по сериалу: Анджелой Бассетт, Билли Лурд и Габури Сидибе. Все они в разное время сыграли в «Американской истории ужасов» и снова появятся в проекте в 13 сезоне.

Также мероприятие Disney посетила актриса Линдсей Логан, чтобы прорекламировать будущий мини-сериал Count My Lies, в котором она исполнила главную роль.

