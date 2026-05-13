Линдсей Лохан подчеркнула фигуру интересным платьем с асимметричным шлейфом

Линдсей Лохан / © Associated Press

Актриса появилась на публике в интересном платье от Ashi Studio из коллекции осень-зима 2025, которое идеально подчеркивало талию и плечи.

У наряда не было бретелей, но фигурное деколь-сердце имело также отделку черной тканью, что создавало вид двойного корсета. Само же платье пошито из золотистой ткани и имело узоры.

Спереди юбка у наряда была длины миди, а вот ее задняя часть имела шлейф и это был интересный акцент, который привлекал внимание.

Поскольку платье было довольно креативным, Линдсей решила не перегружать образ и лишь добавила черные классические туфли на каблуках и несколько лаконичных украшений. Также нейтральными были ее макияж и прическа.

На фотоколл актриса вышла с коллегами по сериалу — Китом Харингтоном и Шейлин Вудли. Но если Кит был в классическом сдержанном костюме, то Шейлин выбрала черное платье и белое пальто, которое дополнила изысканной обувью от Christian Louboutin с кружевом.

Кит Харингтон, Линдсей Лохан и Шейлин Вудли / © Associated Press

По сюжету сериала, компульсивная лгунья Слоун Каравей (Вудли) обманом устраивается к красивой и харизматичной Вайолет и Джею Локхартам (Лохан и Харингтон). Кажется, она наконец-то получила работу своей мечты, но Слоун не подозревает, что попала в дом, переполненный тайнами, которые вот-вот взорвутся — с потенциально катастрофическими последствиями для всех.

Кроме главных ролей в сериале, Линдси и Шейлин также выступят исполнительными продюсерами. Сериал частично снимают на улицах Нью-Йорка, поэтому актеров уже неоднократно фотографировали папарацци.

Линдсей Лохан на съемках / © Getty Images

