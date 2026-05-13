44-летняя актриса Сиенна Миллер стала мамой в третий раз

Сиенна Миллер / © Associated Press

Реклама

В декабре 2025-го стала известно, что актриса Сиенна Миллер снова беременна. О своем интересном положении она заявила на фотоколле церемонии Pandora Fashion Awards 2025, выйдя к фотографам в совершенно прозрачном платье от Givenchy, созданном дизайнером Сарой Бертон для коллекции весна-лето 2026.

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Associated Press

И вот, по информации E! News, Сиенна уже родила. «Это случилось, — сказала актриса Уиллу Марфуджи в эксклюзивном интервью. — У меня по соседству маленький ребенок. Мне кажется, что даже строить предложения становится непросто. Я очень мало сплю, но безумно люблю своего малыша». Однако Миллер не раскрыла ни пола, ни имени своего третьего ребенка.

Отец ребенка — актер Оли Грин, который на 14 лет моложе актрисы. Они вместе с 2022 года, и это уже второй их общий ребенок: они воспитывают дочь, которая родилась в декабре 2023 года. У Сиенны также есть старшая дочь Марлоу от предыдущих отношений с актером Томом Старриджем.

Реклама

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Associated Press

Ранее, напомним, о своей второй беременности заявила модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012», Оливия Калпо.

Новости партнеров