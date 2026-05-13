Застревание в постоянной тревоге: как понять, что ваша нервная система не восстанавливается от стресса

Ваша нервная система постоянно работает за кулисами как командный центр вашего тела, сложная сеть мозга, спинного мозга и нервов, которая сканирует вашу среду, интерпретирует сигналы и определяет, как ваш организм должен реагировать.

Значительная часть этого происходит автоматически через вегетативную нервную систему, которая регулирует такие функции, как частота сердечных сокращений, дыхание и пищеварение, не задумываясь об этом.

Когда люди говорят о «регуляции», они обычно имеют в виду то, насколько хорошо эта система может переключаться между состояниями: усиливается, когда вам нужна энергия или сосредоточенность, и успокаивается, когда момент проходит.

Чтобы лучше понять, как выглядит этот баланс и что происходит, когда он нарушается, НеаІтІіпепоговорили с доктором Аароном Блоком, специалистом по семейной медицине и женскому здоровью.

Стресс необходим, но дистресс может стать вредным

Стресс — это встроенная, необходимая функция нервной системы, но когда он длится долго или кажется непреодолимым, он может начать негативно влиять на организм, а не поддерживать его.

Когда мы говорим о стрессе в организме, важно знать, что сам стресс не всегда является плохой вещью, говорит доктор Блок. Хороший стресс, называемый эустрессом, на самом деле может помочь нам мотивировать и поддерживать нашу сосредоточенность.

С медицинской точки зрения, стресс активирует симпатическую нервную систему, систему организма «бей или беги». Это запускает высвобождение гормонов, таких как адреналин и кортизол, что увеличивает частоту сердечных сокращений, обостряет концентрацию и готовит организм к реагированию на вызов.

Эта система очень адаптивна при коротких периодах. Проблема заключается в том, когда стресс становится слишком сильным или длится слишком долго. Именно тогда он превращается в дистресс. В этот момент та самая биологическая реакция, которая должна помочь, может начать напрягать организм.

Когда это на самом деле означает «дисрегуляцию»

«Дисрегулированная» нервная система не является нарушенной, а скорее системой, которая проводит слишком много времени в одном состоянии, в частности в активированном, состоянии повышенной тревоги, связанном со стрессом и управляемом симпатической нервной системой.

Проблема заключается в том, что наши тела реагируют на ежедневный стресс, такой как рабочее давление или недостаток сна, так же, как и на реальную опасность. Со временем это постоянное состояние «включено» может истощить организм.

В регулируемой системе ваш организм может легче переключаться между состояниями. Вы можете испытывать стресс в течение напряженного дня, но затем ваш организм способен вернуться к базовому состоянию.

Ключевая проблема дисрегуляции заключается в том, что восстановление происходит опережающе, то есть организм активируется стрессом чаще или интенсивнее, чем у него есть время полностью восстановиться.

При дисрегуляции это возвращение к базовому состоянию становится более медленным или неполным. Это может выглядеть так:

ощущение напряжения ночью

воспроизведение рабочего или ежедневного стресса в голове

трудно заснуть или успокоить мысли

Это ощущение «напряженности» означает, что ваш организм находится в «режиме стресса» дольше, чем должен, и не полностью переходит в состояние «отдыха и восстановления», которое регулируется парасимпатической нервной системой.

Ранние признаки того, что ваша нервная система не перезагружается

Одна из причин, почему нарушение регуляции нервной системы может оставаться незамеченным, заключается в том, что ее ранние признаки легко игнорировать как «обычный стресс».

Ранние признаки стресса в организме часто являются физическими и их сначала легко пропустить, говорит доктор Блок.

К ним можно отнести:

постоянно повышенный пульс

поверхностное или учащенное дыхание

напряжение мышц, особенно в шее и плечах

повышенное потоотделение

Со временем могут возникнуть более системные изменения, такие как колебания артериального давления или уровня сахара в крови.

Психические и когнитивные симптомы также являются распространенными. Могут быть и психические признаки, такие как ощущение напряжения, легкое раздражение или проблемы с концентрацией внимания или сном.

Эти симптомы отражают нервную систему, которая остается активированной дольше, чем было разработано.

Как отмечает доктор Блок, это та же система, которая когда-то помогала людям избежать непосредственной опасности. Разница сейчас заключается в том, что современная жизнь может держать эту систему включенной гораздо дольше, чем она должна.

Хронический стресс является одним из самых распространенных факторов нарушения регуляции нервной системы, и он часто накапливается постепенно, а не сразу.

Хроническая дисрегуляция возникает, когда организм слишком долго находится в состоянии «бей или беги» без достаточного времени для перезагрузки.

Это может случаться во многих реальных жизненных ситуациях:

требовательная рабочая среда

постоянные проблемы со здоровьем

роли ухода

финансовая неопределенность

напряжение в отношениях

длительные периоды недостаточного сна

Однако периоды высокого стресса не автоматически означают, что ваша нервная система будет нарушена.

Наибольшее долгосрочное влияние имеет не только наличие стресса, но и то, насколько хорошо ваш организм восстанавливается между стрессовыми реакциями благодаря сну, физической активности, питанию, поддерживающим отношениям и моментам отдыха и расслабления.

С медицинской точки зрения, повторное воздействие гормонов стресса, таких как кортизол, может начать влиять на многочисленные системы организма.

Блок отмечает, что это может:

повысить кровяное давление

нарушить регуляцию уровня сахара в крови

увеличить риск таких заболеваний, как болезни сердца и диабет 2 типа

Это также влияет на пищеварение, иногда приводя к рефлюксу, дискомфорту в желудке или изменениям в работе кишечника.

В повседневной жизни хроническая дисрегуляция часто проявляется так, что люди не сразу связывают ее со стрессом:

постоянная усталость

головная боль

туман в голове

ограниченный сон

более низкий порог ощущения перегрузки

Психическое здоровье также тесно связано с этим процессом.

Длительная активация стрессовой реакции связана с более высоким уровнем тревоги и депрессии, что подчеркивает, насколько глубоко нервная система связана как с физическим, так и с эмоциональным благополучием.

С ростом осведомленности о здоровье нервной системы часто можно услышать разговоры о «перезагрузке» или «исправлении» системы. Но д-р Блок поощряет более медицински обоснованный способ мышления об этом.

Идея «исправления» вашей нервной системы может быть несколько обманчивой, говорит он.

Это потому, что нервная система не является чем-то, что «настраивается» один раз и остается таким. Она постоянно адаптируется в режиме реального времени к внутренним и внешним требованиям. Во многих случаях то, что выглядит как дисрегуляция, на самом деле является перегрузившейся системой, а не постоянно сломавшейся.

Итак, целью является не постоянная перезагрузка, а возвращение к гибкости. Во многих случаях организм способен к исцелению и восстановлению баланса, но обычно это не происходит за одну ночь.

Вместо того, чтобы стремиться устранить стресс или достичь идеально «спокойного» состояния, регуляция заключается в увеличении вашей способности преодолевать стресс и более последовательно возвращаться к исходному уровню.

В жизни всегда будет стресс. Цель состоит не в том, чтобы устранить его; цель состоит в том, чтобы развить способность реагировать на него, не застревая в этом состоянии повышенной тревоги.

