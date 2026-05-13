"Должны говорить откровенно": военный объяснил, реально ли ввести срочные контракты в 2026 году

В украинской армии готовится масштабная реформа, ключевым элементом которой станет обновление системы контрактной службы. Главное нововведение — установление фиксированных сроков пребывания в рядах ВСУ.

Военный эксперт и боец Сил ТрО Александр Мусиенко в эфире «24 Канала» отметил, что такой подход придаст службе прозрачности, однако отметил необходимость учета ряда критических факторов при реализации этих изменений.

Срочные контракты: что нужно учесть

«Нужно говорить откровенно, для того чтобы внедрять определенные сроки службы, должны понимать, сколько таких контрактов будет заключено», — подчеркнул Мусиенко.

Отметим, что Министерство обороны и Генеральный штаб должны до конца мая 2026 сформировать документацию по контрактам с четкими сроками службы. Урегулирование этих наработок должно состояться из-за постановлений Кабинета министров. В то же время Владимир Зеленский пообещал изменения в рамках реформы ВСУ уже с 3 июня 2026 года.

Благодаря этим реформам, весь имеющийся личный состав с перспективами привлечения дополнительных людей и увеличение количества контрактников будет иметь понимание и ясность относительно сроков службы, которые будут зафиксированы.

«В то же время реализация этих планов будет зависеть от того, какое количество людей будет вовлечено в будущее. Если смоделировать ситуацию, например, через 10 месяцев истечет срок контракта у определенного количества людей, то к тому времени им должна быть готова замена. И это должно быть не меньшее количество тех, кто уже подписал контракт или планирует вскоре это сделать», — объяснил военнослужащий Сил ТРО ВСУ.

Только в таком случае можно говорить, по его мнению, об истечении срока контракта военных и освобождении его в резерв, в запас из Вооруженных Сил с последующей отсрочкой.

В то же время, нужно привязывать эти нововведения к технологической составляющей. Поскольку на сегодняшний день в украинской армии накапливается опыт использования наземных роботизированных комплексов (НРК) и беспилотников, нужно, как считает он, пересмотреть роль и место пехоты в структуре Вооруженных Сил.

Речь идет о возможности уменьшения на определенных позициях количества пехотинцев и создания условий для удержания позиций НРК и беспилотников.

«Поэтому это комплекс вопросов, касающихся не только кадрового обеспечения, но и имплементации и применения методов технологической войны, которую мы сейчас вводим, ее масштабирование. Тогда будет понятно, нужно ли то количество людей на определенных направлениях, которое сейчас есть, или планируется», — подчеркнул Александр Мусиенко.

Этот процесс предусматривает изменения в соответствующих нормативных документах, в частности, в боевых уставах, определяющих действия отделения, взвода, роты, батальона, бригады при обороне определенных участков. И такие процессы, по его мнению, должны проходить параллельно.

Отметим, как считает военная омбудсменка Ольга Решетилова, демобилизацию в Украине можно реализовать, если будет расширена мобилизация и привлечение тех, кто сейчас избегает службы. Она считает, что новобранцам нужно сразу определять четкие сроки службы примерно 2-3 года. Благодаря этой определенности можно повысить готовность украинцев присоединяться к войску.

Потому что можем, заключить срочные контракты, всех уволить, а потом окажется, что есть недобор 30 — 40% и поэтому может на определенном участке просесть фронт. А это чревато многими рисками с точки зрения национальной обороны и безопасности, добавил Мусиенко.

Что предполагает армейская реформа по срокам контрактов?

В рамках реформы планируется ввести контрактный подход к демобилизации. Существуют три вида контрактов с четкими сроками службы, которые будут распространяться и на действующих военных, и на новобранцев.

Будет возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва в армию. Также контрактники могут перезаключить договоры, при этом предыдущий период службы не будет учитываться в новом контракте. Однако он повлияет на продолжительность отсрочки. Ее будут рассчитывать индивидуально. Также останется опция не заключать контракт.

У контрактников будут четкие сроки службы. Речь идет для действующих военных на боевых должностях — 10 месяцев, для новобранцев-претендентов на боевые должности — 14 месяцев, для других должностей — от пилота БпЛА до медийщика — 2 года. Также они сами могут выбирать себе должности — и боевые, и тыловые.

Реформа предполагает повышение минимальной зарплаты военным в тылу с 20 до 30 тысяч, а вознаграждение для командиров разных уровней вырастет примерно вдвое. Те, кто подпишет «боевые» контракты, смогут получить вознаграждения за риск «10/20/40». Они будут начисляться из приказов командиров воинских частей. В частности, речь идет о получении 10 тысяч в день за пребывание на позиции, 20 тысяч — за участие в ударно-поисковых операциях, 40 тысяч — за активные наступательные действия. Пехотинец, регулярно выполняющий боевые задания, будет получать в среднем 250 — 400 тысяч гривен в месяц.

