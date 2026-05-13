Украинцы разгромили НАТО на учениях в Швеции: 4 военных "разбили" колонну западной техники (видео)

На шведском острове Готланд, который считают стратегическим ключом к Балтийскому морю, завершились крупнейшие маневры Aurora 26. Украина была единственной участницей, не принадлежащей к Альянсу, но именно наши военные диктовали правила на поле боя.

О том, как украинская экспертиза меняет стратегию Запада — в репортаже корреспондента «Радио Свобода» для ТСН Зоряны Степаненко.

Что известно об учениях НАТО

Остров Готланд имеет критическое значение для обороны региона. В учениях приняли участие 18 тысяч военных из одиннадцати стран-союзниц.

Йонас Викстрем, руководитель учений AURORA 26: «Готланд — чрезвычайно важен из-за своего расположения посреди моря. Мы называем его „непотопляемым авианосцем“. Если вы контролируете Готланд, то вы контролируете Балтийское море».

За маневрами пристально следят и россияне. Генерал Михаэль Классон уверяет: слежка взаимная.

На этих учениях украинцы — не ученики, а опытные инструкторы. Они привезли опыт с самых горячих участков фронта Донетчины.

Павел Сторожук, старший офицер Нацгвардии Украины: «В воздухе уже никаких поблажек, там уже мы диктуем правила. Мы уже пришли к уровню того, чтобы обеспечивать кровью позицию — они только учатся бросать яблочки и бутылки. Обижаются, воспринимают-не воспринимают, но слушают внимательно и записывают».

Западные командиры не скрывают благодарности за такую «шоковую терапию». Полковник Андреас Густафссон отметил, что украинская экспертиза помогает НАТО развивать возможности борьбы с дронами.

Как «срывали» планы НАТО: 4 парня против колонны техники

Украинские специалисты наглядно продемонстрировали, насколько уязвима современная техника перед дешевыми, но эффективными изобретениями.

В безопасную Швецию из опасной Донетчины — украинцы взяли с собой различные типы дронов. С помощью разведывательных — наглядно показывали, как сложно спрятаться от этих едва заметных «точек» в небе.

Павел Сторожук, старший офицер Нацгвардии Украины: «Мы обнаруживали колонны на 7-8 километров еще от наших позиций. Мы — 4 ребята. Если бы у меня было 24 парня — эта колонна бы еще даже не завели двигатели, они бы уже горели! Мы срывали планы. Когда мы уничтожали авангард их техники — они останавливали обучение, перепланировали, что делать дальше».

Генерал Михаэль Классон признал, что Западу не хватало «ощущения срочности», и теперь они вынуждены учиться «быстрее и жестче».

Россия не остановится: выводы для Альянса: выводы для Альянса

Уязвимость к беспилотникам — главный вывод «Авроры». Шведское командование уверено: Россия будет представлять угрозу для стран НАТО даже в случае прекращения огня в Украине.

В то же время военные предостерегают: дроны — это не панацея. Они не заменят танки или пехоту, необходимые для наступления, а являются частью общего арсенала. Как отмечает генсек Рютте, НАТО сохраняет значительное преимущество над РФ благодаря объединенному потенциалу всех союзников.

