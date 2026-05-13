Певец Laud подколол представителя Израиля после его скандального выступления на "Евровидении-2026"

LAUD, Ноам Беттан

Украинский певец LAUD публично посмеялся над представителем Израиля на "Евровидении-2026" Ноамом Беттаном после его резонансного выступления в первом полуфинале конкурса.

Артист активно комментировал шоу в Threads прямо во время прямого эфира и делился впечатлениями от номеров участников. Особое внимание LAUD обратил на выступление израильского конкурсанта с композицией Michelle. Певец опубликовал кадр из номера Ноама и иронично сравнил его со своим выступлением на украинском нацотборе этого года.

С юмором LAUD намекнул на похожие движения и в шутку обратился к коллеге: «Ноам, пришло время для серьезного разговора».

Пост LAUD

Подписчики сразу подхватили волну шуток в комментариях. Пользователи соцсетей начали вспоминать другую громкую шутку певца после высказываний Русланы на нацотборе о его «фирме» и якобы потребности в гуцульских мотивах.

LAUD — топ, а вот второму не хватает гуцульских мотивов

Мало того, еще и фирму какую-то спел (мне понравилось)

Все нормально, он повез фирму на «Евровидение»

Воруют и даже не говорят, что вдохновлялись

Между тем само выступление Ноама Беттана на конкурсе уже успело вызвать немало обсуждений. Еще до старта «Евровидения-2026» участие Израиля сопровождалось дискуссиями из-за войны в Газе и призывами к возможной дисквалификации страны. А во время прямого эфира номер артиста едва не сорвали пропалестинские активисты, которые устроили акцию протеста.

