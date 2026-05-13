Виктория Бекхэм похвасталась завтраком, который ей приготовил муж Дэвид

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Реклама

51-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм давно увлекается кулинарией и часто готовит для всей семьи. Так, в своем Instagram его жена — дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм — показала, что он приготовил для нее на завтрак.

Завтрак Виктории Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Он сделал авокадо-тост, хлеб для которого вырезал в виде сердца. «Когда папа готовит завтрак», — подписала фото Викки.

Вообще Дэвид обычно готовит более сложные блюда. Так, однажды он накормил семью омлетом из утиных яиц.

Реклама

Дэвид Бекхэм делает омлет / © Instagram Виктории Бекхэм

Отметим, Бекхэм не раз признавался, что готовка для него — это не обязанность, а настоящее удовольствие и способ расслабиться. По словам экс-спортсмена, любовь к кулинарии ему с детства привила мама. Он с удовольствием проводит время на кухне и умеет готовить самые разные блюда: от блинов и сырных запеканок до запеченной курицы, овощей и домашних соусов. Особенно хорошо ему удаются блюда из брокколи и спаржи, которые он часто включает в семейное меню.

Несмотря на интерес к гастрономии и умение готовить более изысканные блюда, Дэвид с теплотой вспоминает простую еду из детства. Он рассказывал, что до сих пор обожает тосты с запеченной фасолью, а также чипсы с солью и уксусом — именно эти вкусы ассоциируются у него с домом.

Ранее, напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм устроили совместную тренировку и соревновались в том, кто лучше подтягивается.

Новости партнеров