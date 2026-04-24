ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Виктория в белом платье, Дэвид — в черном смокинге: Бекхэмы в красивых образах появились на гала-вечере

Супруги Бекхэм были одной из самых красивых пар на мероприятии в Нью-Йорке.

Автор публикации
Алина Онопа
Комментарии
Виктория и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Виктория и Дэвид Бекхэм стали гостями гала-вечера Time 100, который состоялся в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Дизайнер в этом году вошла в престижный список 100 самых влиятельных людей мира.

Супруги выбрали элегантные образы, в которых были похожи на жениха и невесту. На Виктории было белое длинное платье по фигуре собственного бренда, без рукавов, с драпировкой и разрезом сзади на юбке.

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Наряд дизайнер скомбинировала с черными мюлями на шпильках. У нее была красивая укладка с локонами пшеничного оттенка, макияж с акцентом на глазах, молочный маникюр, парные бриллиантовые браслеты и кольца на руках.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Дэвид выбрал для своего появления черный классический смокинг, белую рубашку, черный галстук-бабочку и белый платок-паше, который гармонично смотрелся с платьем жены, и черные лакированные туфли.

Этот выход в очередной раз подтвердил, что Виктория и Дэвид являются одной из самых стильных и красивых пар в Голливуде.

Напомним, ранее Виктория и Дэвид Бекхэмы попали под прицел папарацци в темно-синих нарядах.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie