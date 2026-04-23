- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая красивая: Виктория Бекхэм в пыльно-розовом платье и красных мюлях приняла участие в саммите
52-летняя дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls в нежном образе появилась на мероприятии в Нью-Йорке.
Виктория Бекхэм приняла участие в саммите TIME100 2026, который состоялся в Lincoln Center в Нью-Йорке.
На мероприятии дизайнера продемонстрировала нежный аутфит. На ней было пыльно-розовое платье миди ее собственного бренда. Наряд был без рукавов, имел разрез на юбке, асимметричный подол и драпировку.
Платье Викки скомбинировала с красными замшевыми милями на высоких шпильках. Она сделала красивую укладку с локонами, макияж с бежевой помадой и нежно-розовые маникюр и педикюр. Уши модельер украсила лаконичными золотыми серьгами с бриллиантами, а руки — браслетами и кольцами с камнями.
