Екатерина Кухар в зеленом платье с камнями и разрезом снялась в новой фотосессии

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар снялась в фотосессии «Рождение красоты» Ростислава Арно к международному дню скульптуры.

Екатерина Кухар/Фото Ростислава Арно

Перед объективом фотокамеры прима-балерина предстала в зеленом наряде от бренда the COAT by Katya Silchenko. Он состоял из длинного платья, украшенного камнями, без бретелек и с высоким разрезом и брюк-клеш со стрелками.

Екатерина Кухар, Доминика Федорова и Анна Салимовская/Фото Ростислава Арно

Аутфит Екатерина дополнила красивой прической с локонами и нежным макияжем.

Екатерина Кухар/Фото Ростислава Арно

На некоторых фотографиях Кухар позирует вместе со своими студентками Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной — Доминикой Федоровой и Анной Салимовской и со скульптором Дмитрием Войтовичем.

Екатерина Кухар, Доминика Федорова и Анна Салимовская/Фото Ростислава Арно

Ростислав Арно создал серию фотографий возле скульптуры Дмитрия Войтовича «Первобытная», раскрывая через образы более глубокие пласты человеческой природы. Обращаясь к теме первобытности, автор работает с теми импульсами, которые заложены в человеке изначально — сексуальность, агрессивность, сила, которые формируют поведение еще до появления социальных рамок.

В фотографиях эти первичные состояния прочитываются через символы и пластические акценты. Позы, жесты, взаимодействие со скульптурой создают намек на архетипы доминирования, телесности, внутреннего напряжения. Так, например, образ Дмитрия, взаимодействующего со своей скульптурой, воспринимается как метафора силы и контроля, тогда как жест Катерины предстает не как нечто грубое или прямолинейное, а как тонкий, символический язык.

Екатерина Кухар/Фото Ростислава Арно

«С древнейших времен, когда человек руководствовался только первичными инстинктами для того чтобы выжить, искусство постепенно стало тем пространством, где эти импульсы осмысливались, трансформировались и приобрели форму. Сейчас мы можем наслаждаться искусством, созданным людьми, культурой и помогающим человеку развиваться, сохранять ориентиры в любые времена», — сказала Екатерина Кухар.

Дмитрий Войтович и Екатерина Кухар/Фото Ростислава Арно

«Эта работа о внутреннем молчании. Первобытный человек еще не умеет говорить, и поэтому очень чисто и открыто воспринимает окружающий мир. У него нет серых очков обыденности. Он всегда очень непосредственный в том, как видит этот мир. И если он напуган или удивлен, эти эмоции сильнее, чем у обычного современного человека. Так же и радостные эмоции тоже будут сильнее, потому что он их не зажимает в словесной границе», — сказал Дмитрий Войтович о своей работе.