Вікторія у білій сукні, Девід – у чорному смокінгу: Бекхеми у красивих образах з’явилися на галавечорі

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Вікторія і Девід Бекхеми стали гостями галавечора Time 100, який відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. Дизайнерка цьогоріч увійшла до престижного списку 100 найвпливовіших людей світу.

Подружжя обрало елегантні образи, у яких були схожі на наречених. На Вікторії була біла довга сукня по фігурі власного бренду, без рукавів, з драпуванням і розрізом ззаду на спідниці.

Вбрання дизайнерка скомбінувала з чорними мюлями на шпильках. У неї було гарне укладання з локонами пшеничного відтінку, макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр, парні діамантові браслети і каблучки на руках.

Девід обрав для своєї появи чорний класичний смокінг, білу сорочку, чорну краватку-метелик і білу хустку-паше, яка мала гармонійний вигляд із сукнею дружини, та чорні лаковані туфлі.

Цей вихід вчергове підтвердив, що Вікторія і Девід є однією із найстильніших і найгарніших пар у Голлівуді.

