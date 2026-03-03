Девід Бекхем показав, які квіти виростив у себе на ділянці

Девід Бекхем / © Associated Press

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хвалиться в Мережі.

Початок весни він якраз зустрів на дачі, де встигли розпуститися квіти. Їхнє фото ексфутболіст показав в Instagram.

У Бекхема виросли гіацинти, які він одразу зрізав і поставив у вазу, примула, бегонії, братки та мускарі (мишачий гіацинт).

«Так, ми їх виростили. Запах — вау», — написав Девід.

Серед знаменитостей з’являється дедалі більше садівників і городників. Наприклад, 58-річна американська акторка та модель — Памела Андерсон — останніми роками зосередилася на більш відокремленому й усвідомленому житті. Вона переїхала в рідний дім своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень та квіти. Це її місце сили.