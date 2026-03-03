Користувачі масово видаляють ChatGPT: чим штучний інтелект налякав людство

Штучний інтелект / © Associated Press

Американські користувачі масово відмовляються від використання чат-бота ChatGPT. Причиною такого безпрецедентного бойкоту стала інформація про співпрацю компанії-розробника OpenAI з Міністерством оборони США, що спровокувало паніку серед громадськості.

Про це пише TechCrunch.

Новина про те, що OpenAI погодилася надати свій штучний інтелект для «секретної мережі» американського оборонного відомства, з’явилася 28 лютого.

За даними аналітиків, у день оголошення про контракт із Пентагоном кількість видалень додатку ChatGPT підскочила на 295%. Для порівняння, протягом січня-лютого середній добовий показник видалень тримався на рівні 9%.

Невдоволення користувачів миттєво відбилося і на репутації застосунку в маркетах. Протягом останніх днів ChatGPT отримав на 775% більше мінімальних оцінок (одна зірка з п’яти можливих). Водночас загальна кількість нових завантажень програми впала на 13%.

Поки лідер ринку втрачає довіру, його конкуренти збирають вершки. Паралельно з бойкотом ChatGPT різко зріс інтерес до альтернативного чат-бота — Claude.

Розробник цього продукту, компанія Anthropic, публічно відмовилася від будь-якої співпраці з Міноборони США. Своє рішення вони аргументували серйозними побоюваннями: технологія може бути застосована для масштабного спостереження за американськими громадянами або ж для створення систем повністю автономної зброї.

Така позиція знайшла відгук у користувачів. Завантаження застосунку Claude миттєво зросли на 37% у п’ятницю, а вже в суботу показник підскочив на 51%.

Масовий перехід на альтернативні платформи призвів до історичних змін у рейтингах застосунків. За інформацією сервісу Appfigures, у березні 2026 року чат-бот Claude вперше обійшов за популярністю ChatGPT в американському App Store, посівши перше місце у загальному топі. Це вражаючий ривок, враховуючи, що ще у січні розробка від Anthropic навіть не входила до сотні найпопулярніших додатків.

Попри гучний скандал та локальні втрати на американському ринку, глобальна картина залишається стабільною: наразі ChatGPT продовжує утримувати понад 80% світового ринку чат-ботів. Його найближчі суперники ділять між собою лише близько 15% аудиторії, проте нинішня криза довіри може суттєво змінити розстановку сил у найближчому майбутньому.

