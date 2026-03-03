Чи злетять ціни на пальне через війну на Близькому Сході: економіст дав відповідь

Пальне / © ТСН.ua

Загострення конфлікту на Близькому Сході традиційно викликає занепокоєння на світових енергетичних ринках. Проте українцям не варто піддаватися паніці та очікувати на стрімкий дефіцит або критичне здорожчання пального.

Своєю думкою щодо ситуації поділився голова Комітету економістів України Андрій Новак в етері КИЇВ24. Експерт закликає до виваженості та радить уникати поспішних висновків про «нафту по 100 доларів».

Чому не варто панікувати

На переконання Андрія Новака, поточна турбулентність є тимчасовою, а ринок має достатньо ресурсів для саморегуляції.

«Бігти з каністрами за паливом і панікувати — не раджу. Робити глибокі висновки, що нафта коштуватиме по 100 доларів і більше, ще дуже передчасно», — зауважує економіст.

Експерт наголошує на кількох ключових факторах:

Завершення гарячої фази: Після того як активні бойові дії вщухнуть, розпочнеться природне заспокоєння ринків нафти та газу.

Альтернативні постачальники: Ринок нафтопродуктів насичений великою кількістю виробників. За словами Новака, є країни, які вже готові зайняти вільні ніші у разі перебоїв.

Що чекає на споживачів

Наразі ситуація залишається стабільною. Економіст переконаний, що різноманіття постачальників дозволить уникнути глобальної паливної кризи, а цінові коливання залежатимуть від швидкості деескалації в охопленому війною регіоні.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання вартості пального: лише за дві доби ціна на стелах АЗС піднялася на 3 гривні. У соцмережах ширяться панічні чутки про здорожчання літра ще на 5–7 гривень через загострення конфлікту на Близькому Сході.