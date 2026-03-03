Ціни на АЗС та війна на Близькому Сході: чи буде бензин по 70 гривень за літр

АЗС / © Pixabay

У соцмережах прокотилася хвиля паніки: водії масово скаржаться на різке здорожчання пального. Користувачі заявляють про одномоментний стрибок цін на 5-7 гривень за літр і пов’язують це з військовими діями на Близькому Сході.

ТСН.ua проаналізувала ситуацію на ринку.

Обурення користувачів у соціальних мережах / © Фото з відкритих джерел

«Перші наслідки війни США проти Ірану вже докотилися до України», — пишуть користувачі.

Обурення щодо цін на пальне / © Фото з відкритих джерел

Обговорення цін на пальне / © Фото з відкритих джерел

Обурення українців / © Фото з відкритих джерел

Як стверджують користувачі, ціни на бензин/дизель піднялись на 2 гривні за ранок.

Ціни на пальне / © Фото з відкритих джерел

Обговорення цін на пальне / © Фото з відкритих джерел

Однак, не всі користувачі висловлювали обурення, деякі намагались пояснити логіку дій.

Реакція українців / © Фото з відкритих джерел

Українці пояснюють стрибок цін на пальне / © Фото з відкритих джерел

Середні ціни на пальне в Україні сьогодні виглядають так:

Бензин А-95 преміум: 67,64 грн/л;

Бензин А-95: 62,87 грн/л;

Бензин А-92: 59,99 грн/л;

Дизельне пальне: 62,69 грн/л;

Автогаз: 38,51 грн/л;

Паніка в мережі проти реальності на біржах

Очікування того, що геополітична напруга на Близькому Сході та конфлікт за участю Ірану спровокують колапс на ринку нафти, виявилися перебільшеними.

Директор «Консалтингової групи „А-95“ Сергій Куюн для «Суспільного» пояснив, що страшні прогнози про нафту по 100-150 доларів за барель не матеріалізувалися. Після вихідних світові біржі відкрилися на позначці 82 долари за барель. За словами експерта, таке підвищення є несуттєвим для подій подібного масштабу.

«Не хотів би зараз когось лякати прогнозами про здорожчання, тому що я чекаю навпаки зниження цін», — наголосив аналітик.

Чому бензин все ж таки додав у ціні з початку року

Хоча одномоментного стрибка на 7 гривень немає, поступове подорожчання дійсно відбулося. За даними Куюна, з початку року вартість деяких видів пального в середньому зросла на три гривні за літр.

Головна причина — Україна повністю залежить від імпорту. Оскільки світова вартість нафти за останні місяці зросла на 20%, українські трейдери змушені купувати ресурс на зовнішньому ринку за новими, вищими цінами. Саме це об’єктивно додало до вартості літра на українських АЗС близько трьох гривень.

Що буде з цінами далі

Поточне підняття цін не є характерним для цього періоду року і зумовлене виключно «близькосхідним фактором». Однак, якщо напруга спаде, вартість пального піде вниз.

Експерт пояснює це перспективами виходу на ринок іранської нафти. Іран є великою нафтовидобувною країною, яка багато років перебувала під жорсткими санкціями. Якщо її ресурс почне вільно продаватися у світі, це суттєво збільшить пропозицію на ринку, що неминуче призведе до падіння цін.

«Я вважаю, що треба цей період турбулентності пережити. Якщо зараз цей фактор зникне, то ціна відкотиться назад, і може ще більше впасти», — резюмував Куюн.

Яка ще може бути причина здорожчення

Нагадаємо, експерти попереджали про ймовірне зростання цін на пальне у лютому через сукупний вплив одразу кількох чинників. Серед них — підвищення акцизів із початку року, подорожчання нафти на світових ринках та девальвація гривні.

За оцінками аналітиків, збільшення податкового навантаження, зростання вартості нафти марки Brent та коливання валютного курсу вже сформували підвищення закупівельної ціни більш ніж на 2 грн за літр. Це може відобразитися на роздрібних цінах найближчим часом.

Найбільші ризики подорожчання пов’язують із сегментом скрапленого газу через обмежені запаси та складну логістику.