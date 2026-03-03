Цены на АЗС и война на Ближнем Востоке: будет ли бензин по 70 гривен за литр

АЗС / © Pixabay

В соцсетях прокатилась волна паники: водители массово жалуются на резкое удорожание горючего. Пользователи заявляют об одномоментном скачке цен на 5-7 гривен за литр и связывают это с военными действиями на Ближнем Востоке.

ТСН.ua проанализировала ситуацию на рынке.

«Первые последствия войны США против Ирана уже докатились до Украины», — пишут пользователи.

Как утверждают пользователи, цены на бензин/дизель поднялись на 2 гривны за утро.

Однако не все пользователи выражали возмущение, некоторые пытались объяснить логику действий.

Средние цены на топливо в Украине выглядят сегодня так:

Бензин А-95 премиум: 67,64 грн/л;

Бензин А-95: 62,87 грн/л;

Бензин А-92: 59,99 грн/л;

Дизельное топливо: 62,69 грн/л;

Автогаз: 38,51 грн/л;

Паника в сети против реальности на биржах

Ожидания того, что геополитическое напряжение на Ближнем Востоке и конфликт с участием Ирана спровоцируют коллапс на рынке нефти, оказались преувеличенными.

Директор «Консалтинговой группы „А-95“ Сергей Куюн для «Суспільне» объяснил, что страшные прогнозы о нефти по 100–150 долларов за баррель не материализовались. После выходных мировые биржи открылись на отметке 82 доллара за баррель. По словам эксперта, такое повышение несущественно для событий подобного масштаба.

«Не хотел бы сейчас кого пугать прогнозами о подорожании, потому что я жду наоборот снижения цен», — подчеркнул аналитик.

Почему бензин все же прибавил в цене с начала года

Хотя одномоментного скачка на 7 гривен нет, постепенное подорожание действительно произошло. По данным Куюна, с начала года стоимость некоторых видов горючего в среднем выросла на три гривны за литр.

Главная причина — Украина полностью зависит от импорта. Поскольку мировая стоимость нефти за последние месяцы выросла на 20%, украинские трейдеры вынуждены покупать ресурс на внешнем рынке по новым, более высоким ценам. Именно это объективно прибавило к стоимости литра на украинских АЗС около трех гривен.

Что будет с ценами дальше

Текущее повышение цен не характерно для этого периода года и обусловлено исключительно «ближневосточным фактором». Однако если напряжение спадет, стоимость горючего пойдет вниз.

Эксперт объясняет это перспективами выхода на рынок иранской нефти. Иран является крупной нефтедобывающей страной, много лет находившейся под жесткими санкциями. Если ее ресурс станет свободно продаваться в мире, это существенно увеличит предложение на рынке, что неизбежно приведет к падению цен.

«Я считаю, что нужно этот период турбулентности пережить. Если сейчас этот фактор исчезнет, то цена откатится назад и может еще больше упасть», — резюмировал Куюн.

Какая еще может быть причина удорожания

Напомним, эксперты предупреждали о вероятном росте цен на топливо в феврале из-за совокупного влияния сразу нескольких факторов. Среди них повышение акцизов с начала года, подорожание нефти на мировых рынках и девальвация гривны.

По оценкам аналитиков, увеличение налогового бремени, рост стоимости нефти марки Brent и колебания валютного курса уже сформировали повышение закупочной цены более чем на 2 грн за литр. Это может отразиться на розничных ценах в ближайшее время.

Наибольшие риски удорожания связывают с сегментом сжиженного газа из-за ограниченных запасов и сложной логистики.