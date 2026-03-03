ТСН у соціальних мережах

Не знімайте шапки: циклон поверне до України зиму, але ненадовго — прогноз синоптикині

Березнева погода оманлива й часто сприяє поширенню вірусних захворювань.

У вівторок, 3 березня, погода в Україні визначатиметься протистоянням циклону Doreena та антициклону Iakl. Останній поступово витіснить вологі повітряні маси з більшої частини країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Антициклон проти циклону: де чекати на опади

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, атмосферні фронти циклону Doreena ще зумовлять дощ та мокрий сніг, проте переважно на сході та півдні України. Водночас вплив потужного антициклону Iakl стане вирішальним для інших регіонів: він витіснить вологість із західних та північних областей.

У Києві вплив антициклону відчується вже вдень — невеликий дощ можливий лише вранці, а решта доби мине без істотних опадів.

Температурний режим та вітер

Попри сонячні прояснення, які несе антициклон, весняне тепло поки залишається помірним:

  • Вночі: від 2 морозу до 3 тепла.

  • Вдень: протягом дня +2+6 градусів.

  • Найтепліше: на півдні та заході України +5+10 градусів.

Ситуацію дещо ускладнюватиме північно-західний вітер — він буде помірним, проте часом рвучким.

Застереження для здоров’я

Синоптикиня закликає українців не поспішати ховати теплі речі. Березнева погода оманлива й часто сприяє поширенню вірусних захворювань.

«Не поспішайте знімати шапки, бо якраз березнева погода часто буває несподівано прихильною до застуд. Ще буде квітень — тоді й закинемо їх на верхні полиці», — зазначає Наталка Діденко.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру здивували прогнозом на 3 березня і повідомили, де в Україні очікувати сніг.

