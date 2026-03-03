Переменная мартовская погода

Во вторник, 3 марта, погода в Украине будет определяться противостоянием циклона Doreena и антициклона Iakl. Последний постепенно вытеснит влажные воздушные массы из большей части страны.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

Антициклон против циклона: где ждать осадков

По прогнозу синоптики Наталки Диденко, атмосферные фронты циклона Doreena еще обусловят дождь и мокрый снег, однако преимущественно на востоке и юге Украины. В то же время, влияние мощного антициклона Iakl станет решающим для других регионов: он вытеснит влажность из западных и северных областей.

В Киеве влияние антициклона ощутим уже днем — небольшой дождь возможен лишь утром, а остальные сутки пройдут без существенных осадков.

Температурный режим и ветер

Несмотря на несущие антициклон солнечные прояснения, весеннее тепло пока остается умеренным:

Ночью: от 2 мороза до 3 тепла.

Днем: в течение дня +2+6 градусов.

Теплее всего: на юге и западе Украины +5+10 градусов.

Ситуацию будет несколько усложнять северо-западный ветер — он будет умеренным, но порой порывистым.

Противостояние двух атмосферных центров / © Наталия Диденко / Facebook

Предостережение для здоровья

Синоптика не призывает украинцев не спешить прятать теплые вещи. Мартовская погода обманчива и часто способствует распространению вирусных заболеваний.

«Не спешите снимать шапки, потому как раз мартовская погода часто бывает неожиданно благосклонной к простудам. Еще будет апрель — тогда и забросим их на верхние полки», — отмечает Наталья Диденко.

