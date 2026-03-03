- Дата публикации
Не снимайте шапки: циклон вернет в Украину зиму, но ненадолго — прогноз синоптика
Мартовская погода обманчива и часто способствует распространению вирусных заболеваний.
Во вторник, 3 марта, погода в Украине будет определяться противостоянием циклона Doreena и антициклона Iakl. Последний постепенно вытеснит влажные воздушные массы из большей части страны.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.
Антициклон против циклона: где ждать осадков
По прогнозу синоптики Наталки Диденко, атмосферные фронты циклона Doreena еще обусловят дождь и мокрый снег, однако преимущественно на востоке и юге Украины. В то же время, влияние мощного антициклона Iakl станет решающим для других регионов: он вытеснит влажность из западных и северных областей.
В Киеве влияние антициклона ощутим уже днем — небольшой дождь возможен лишь утром, а остальные сутки пройдут без существенных осадков.
Температурный режим и ветер
Несмотря на несущие антициклон солнечные прояснения, весеннее тепло пока остается умеренным:
Ночью: от 2 мороза до 3 тепла.
Днем: в течение дня +2+6 градусов.
Теплее всего: на юге и западе Украины +5+10 градусов.
Ситуацию будет несколько усложнять северо-западный ветер — он будет умеренным, но порой порывистым.
Предостережение для здоровья
Синоптика не призывает украинцев не спешить прятать теплые вещи. Мартовская погода обманчива и часто способствует распространению вирусных заболеваний.
«Не спешите снимать шапки, потому как раз мартовская погода часто бывает неожиданно благосклонной к простудам. Еще будет апрель — тогда и забросим их на верхние полки», — отмечает Наталья Диденко.
