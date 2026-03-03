Хайди Клум с дочерью-моделью Лени позировали в кружевном нижнем белье

Хайди и Лени Клум / © Instagram Лени Клум

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent Хайди Клум и ее дочь — 21-летняя Лени – является амбассадорами итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Поэтому неудивительно, что в новой весенней промокампании снялись именно они.

Лени примерила розовую шелковую пижаму и кружевной бюстгальтер с принтом в виде вишен.

Лени Клум / © Instagram Лени Клум

Лени Клум / © Instagram Лени Клум

Хайди же позировала в розовом кружевном комплекте. Образы моделей получились очень нежными.

Хайди и Лени Клум / © Instagram Лени Клум

Отметим, Хайди Клум воспитывает четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. Сейчас она замужем на 36-летним музыкантом и участником популярной группы Tokio Hotel — Томом Каулитцем. Недавно они отметили 7 лет со дня свадьбы и отправились в небольшой отпуск, откуда супермодель показала фото в бикини.

Двое детей Хайди — сын Генри и дочь Лени — пошли по стопам мамы и стали тоже моделями. Недавно они втроем снялись в оригинальной фотосессии для журнала Paper.