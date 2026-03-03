- Дата публикации
Стала известна причина срочной госпитализации короля Норвегии Харальда V, когда монарх наслаждался отпуском
Спустя почти неделю после госпитализации короля Норвегии Харальда V на Тенерифе, его сын — наследный принц Хокон — выступил с первым заявлением относительно состояния здоровья монарха.
В этом году зимний отдых короля Харальда и королевы Сони оказался не менее тревожным, чем был прошлой зимой. Королевская чета остановилась в одном из престижных отелей и наслаждалась зелеными зонами курорта Баия-дель-Дуке, однако во время отпуска монарха срочно доставили в больницу на Тенерифе из-за инфекции, приведшей к обезвоживанию. Вскоре короля выписали после того, как он «хорошо отреагировал на лечение и быстро поправился», говорится в официальном пресс-релизе норвежского королевского дома.
«Его общее состояние хорошее, и за ним наблюдают медицинские работники», — говорится в заявлении королевского врача Бьёрна Бендза, опубликованном в понедельник, почти через неделю после госпитализации монарха. Врач прибыл на испанский остров менее чем через 24 часа, чтобы внимательно следить за состоянием здоровья короля, которому недавно исполнилось 89 лет.
Несмотря на улучшение состояния здоровья, монарх «все еще восстанавливается», поэтому королевская чета продолжит свое частное пребывание на Тенерифе, запланированное до 6 марта, после чего он возобновит исполнение своих официальных обязанностей. В это время его сын, наследный принц Хокон, взял на себя официальные обязанности регента.
Кронпринц Хокон предоставил последние сведения о состоянии здоровья короля: «Ему стало лучше. Он хорошо реагирует на лечение. Мы рады и благодарны за всю заботу, которую он получил в последние несколько дней. Похоже, он уже выздоравливает, что очень позитивно».
Врач короля Харальда V также сообщил, что инфекция возникла из раны на ноге, добавив, что в его возрасте «госпитализация из-за инфекции — это серьезно», что объясняет быструю медицинскую помощь.
Напомним, в прошлом году 87-летняя королева Соня была госпитализирована во время зимнего отпуска, так как перенесла фибрилляцию сердца (мерцательную аритмию) в связи с поездкой на лыжах.