Стала известна причина срочной госпитализации короля Норвегии Харальда V, когда монарх наслаждался отпуском

Король Харальд V / © Getty Images

В этом году зимний отдых короля Харальда и королевы Сони оказался не менее тревожным, чем был прошлой зимой. Королевская чета остановилась в одном из престижных отелей и наслаждалась зелеными зонами курорта Баия-дель-Дуке, однако во время отпуска монарха срочно доставили в больницу на Тенерифе из-за инфекции, приведшей к обезвоживанию. Вскоре короля выписали после того, как он «хорошо отреагировал на лечение и быстро поправился», говорится в официальном пресс-релизе норвежского королевского дома.

«Его общее состояние хорошее, и за ним наблюдают медицинские работники», — говорится в заявлении королевского врача Бьёрна Бендза, опубликованном в понедельник, почти через неделю после госпитализации монарха. Врач прибыл на испанский остров менее чем через 24 часа, чтобы внимательно следить за состоянием здоровья короля, которому недавно исполнилось 89 лет.

Король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

Несмотря на улучшение состояния здоровья, монарх «все еще восстанавливается», поэтому королевская чета продолжит свое частное пребывание на Тенерифе, запланированное до 6 марта, после чего он возобновит исполнение своих официальных обязанностей. В это время его сын, наследный принц Хокон, взял на себя официальные обязанности регента.

Кронпринц Хокон предоставил последние сведения о состоянии здоровья короля: «Ему стало лучше. Он хорошо реагирует на лечение. Мы рады и благодарны за всю заботу, которую он получил в последние несколько дней. Похоже, он уже выздоравливает, что очень позитивно».

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Врач короля Харальда V также сообщил, что инфекция возникла из раны на ноге, добавив, что в его возрасте «госпитализация из-за инфекции — это серьезно», что объясняет быструю медицинскую помощь.

Напомним, в прошлом году 87-летняя королева Соня была госпитализирована во время зимнего отпуска, так как перенесла фибрилляцию сердца (мерцательную аритмию) в связи с поездкой на лыжах.