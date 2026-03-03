ТСН в социальных сетях

Кристен Стюарт в вязаном длинном платье и кепке пришла на кинопремию

Она посетила церемонию вручения кинопремии Kodak в клубе ASC Clubhouse, которая состоялась 2 марта в Лос-Анджелесе.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт, которая прославилась ролью в серии фильмов «Сумерки», выбрала для своего появления на этом мероприятии длинное трикотажное черное платье.

Наряд Кристен был немного прозрачным и не имел рукавов, также на горловине и подоле его украшал немного другой узор. Актриса собрала волосы и удивила тем, что дополнила образ кепкой.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Хотя стиль актрисы часто удивляет, ведь она любит выделяться и всегда для публичных появлений выбирает довольно эпатажные или откровенные вещи. Например, на кинофестиваль SCAD Savannah, где стала лауреатом одной из премий, актриса пришла в абсолютно прозрачном платье, чем привлекла много внимания.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

