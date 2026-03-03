- Дата публикации
Кристен Стюарт в вязаном длинном платье и кепке пришла на кинопремию
Она посетила церемонию вручения кинопремии Kodak в клубе ASC Clubhouse, которая состоялась 2 марта в Лос-Анджелесе.
Кристен Стюарт, которая прославилась ролью в серии фильмов «Сумерки», выбрала для своего появления на этом мероприятии длинное трикотажное черное платье.
Наряд Кристен был немного прозрачным и не имел рукавов, также на горловине и подоле его украшал немного другой узор. Актриса собрала волосы и удивила тем, что дополнила образ кепкой.
Хотя стиль актрисы часто удивляет, ведь она любит выделяться и всегда для публичных появлений выбирает довольно эпатажные или откровенные вещи. Например, на кинофестиваль SCAD Savannah, где стала лауреатом одной из премий, актриса пришла в абсолютно прозрачном платье, чем привлекла много внимания.