Елена Зеленская в графитовом костюме и с красивой прической выступила на мероприятии

Первая леди продемонстрировала новый деловой аутфит.

Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в презентации государственного стандарта безбарьерного языка "Терминология безбарьерности".

Там жена президента предстала в новом деловом образе. На ней был костюм графитового цвета, который состоял из двубортного жакета и брюк, а также строгая серая рубашка.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила красивой укладкой с локонами и боковым пробором, нежным макияжем и серьгами-шарами.

Напомним, Елена Зеленская на встрече в Житомире предстала в жакете оверсайз и рубашке с ажурным воротником.

