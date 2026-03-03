- Дата публикации
Елена Зеленская в графитовом костюме и с красивой прической выступила на мероприятии
Первая леди продемонстрировала новый деловой аутфит.
Елена Зеленская приняла участие в презентации государственного стандарта безбарьерного языка "Терминология безбарьерности".
Там жена президента предстала в новом деловом образе. На ней был костюм графитового цвета, который состоял из двубортного жакета и брюк, а также строгая серая рубашка.
Аутфит первая леди дополнила красивой укладкой с локонами и боковым пробором, нежным макияжем и серьгами-шарами.
Напомним, Елена Зеленская на встрече в Житомире предстала в жакете оверсайз и рубашке с ажурным воротником.