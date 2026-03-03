Елена Зеленская в графитовом костюме и с красивой прической выступила на мероприятии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в презентации государственного стандарта безбарьерного языка "Терминология безбарьерности".

Там жена президента предстала в новом деловом образе. На ней был костюм графитового цвета, который состоял из двубортного жакета и брюк, а также строгая серая рубашка.

Аутфит первая леди дополнила красивой укладкой с локонами и боковым пробором, нежным макияжем и серьгами-шарами.

