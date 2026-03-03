Балерина-фермерша снова беременна: скандальная американская инфлюенсерка ждет девятого ребенка

Ханна Нилман / скриншот из видео

Реклама

Бывшая балерина, а также американская королева красоты Ханна Нилман (Ballerina Farm), известная в Сети благодаря своим «вирусным» видео, в которых показывает жизнь на ферме, детей и так называемые традиционные ценности, снова беременна. В новом посте в Instagram она поделилась тем, что находится на «финишной прямой», готовясь к рождению девятого ребенка.

Новость интернет-звезда решила монитизировать — объявить о новом ребенке через рекламное видео одного из продуктов своей фермы. В ролике Ханна продемонстрировала свой большой живот.

Также многодетная мама опубликовала видео из зала и показала, как поддерживает свое тело. Несмотря на то, что живот у нее уже довольно большой и роды явно уже близко, женщина продолжает тренироваться.

Реклама

«Каждая беременность дается немного тяжелее! Возможно, это моя последняя, поэтому хочу по-настоящему насладиться этими особенными моментами. Стараюсь оставаться активной и поддерживать подвижность тела на финишной прямой», — написала она.

Напомним, что вместе со своим мужем Дэниелом она является владелицей огромной фермы в штате Юта, расположенной в невероятно красивой местности, где их скот может гулять едва ли не свободно по прериям. Бизнес пара назвала Ballerina Farm, и он стал успешным. Они продают кухонные принадлежности, мясо и молочные продукты. Бизнес женщине помогли развить ее соцсети, где у нее более 10 миллионов подписчиков.

Особенно активно мир заговорил о Ханне после выхода ее интервью в The Sunday Times, ведь за идеальной семейной идиллией читатели заметили много странного.