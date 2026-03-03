Балерина-фермерка знову вагітна: скандальна американська інфлюенсерка чекає на дев’яту дитину

Ханна Нілман / скриншот з відео

Колишня балерина, а також американська королева краси Ханна Нілман (Ballerina Farm), відома у Мережі завдяки своїм «вірусним» відео, у яких показує життя на фермі, дітей і так звані традиційні цінності, знову вагітна. У новому дописі в Instagram вона поділилася, що перебуває на «фінішній прямій», готуючись до народження дев’ятої дитини.

Новину інтернет-зірка вирішила монетизувати — оголосила про нову дитину через рекламне відео одного з продуктів своєї ферми. У ролику Ханна продемонструвала свій великий живіт.

Також багатодітна мама опублікувала відео із залу і показала, як підтримує своє тіло. Попри те, що живіт у неї вже доволі великий і пологи явно вже близько, жінка продовжує тренуватись.

«Кожна вагітність дається трохи важче! Можливо, це моя остання, тому хочу по-справжньому насолодитися цими особливими моментами. Намагаюся залишатися активною й підтримувати рухливість тіла на фінішній прямій», — написала вона.

Нагадаємо, що разом зі своїм чоловіком Деніелом вона є власницею величезної ферми в штаті Юта, розташованої в неймовірно красивій місцевості, де їхня худоба може гуляти ледь не вільно преріями. Бізнес пара назвала Ballerina Farm, і він став успішним. Вони продають кухонне приладдя, м’ясо та молочні продукти. Бізнес жінці допомогли розвинути її соцмережі, де у неї понад 10 мільйонів підписників.

Особливо активно світ заговорив про Ханну після виходу її інтерв’ю в The Sunday Times, адже за ідеальною сімейною ідилією читачі помітили багато дивного.