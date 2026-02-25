Позичають із маминої шафи: як доньки зірок підкорюють червоні доріжки у їхніх дизайнерських сукнях

Сальма Гаєк, Анджеліна Джолі, Джессіка Альба, Кетрін Зета-Джонс

Схоже, гарний смак та любов до вишуканих речей передаються від мами до доньки під час народження, адже тільки це може пояснити модний феномен останніх років — доньки відомих жінок активно почали одягати сукні з маминих шаф. Але це і не дивно, адже останні кілька років вінтажні речі на піку популярності, як і стиль 1990 та 2000 років.

Сінді Кроуфорд — Кая Гербер

Донька супермоделі однозначно виграла не лише у генетичну лотерею, але й має доступ до одного з найрозкішніших зіркових гардеробів. На прем’єрі фільму під час кінофестивалю у Торонто вона одягла білу бандажну сукню від французького Модного дому Hervé Leger, яку 1993 року одягала на червону доріжку «Оскара» її мама.

Сінді Кроуфорд та Кая Гербер

Сальма Гаєк — Валентина Палома Піно

Попри те, що Валентина донька мільярдера Франсуа-Анрі Піно, вона вирішила теж заглянути до шафи мими. Дівчина прийшла на церемонію вручення премії «Оскар» зі своєю мамою і одягла її червону сукню. Автором цього вбрання є американський дизайнер Айзек Мізрагі (Isaac Mizrahi) і вперше Сальма одягла його 1997 року на галаконцерт Fire & Ice, який відбувався у Голлівуді.

Сальма Гаєк та Валентина Палома Піно

Гвінет Пелтроу — Еппл Мартін

Дочка акторки прийшла підтримати матір у день прем’єри фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій». Дівчина обрала для виходу у світ вічну класику — довгу просту чорну сукню приталеного силуету від бренду Calvin Klein, яка раніше належала Гвінет. Вбрання Пелтроу вперше одягла на прем’єру фільму «Емма» 1996 року.

Гвінет Пелтроу та Еппл Мартін

Ліза Рінна — Делайла Бель Гемлін

Делайла одягла на захід GQ Men Of The Year 2025 довгу білу сукню від Gucci з тонкими бретельками, повністю відкритими боками і товстим білим поясом, обгорнутим навколо її талії ззаду і спереду. На поясі також була золота пряжка. Цю ж саму сукню 1996 року носила її мама Ліза Рінна на заході в Лос-Анджелесі.

Ліза Рінна та Делайла Бель Гемлін

Кетрін Зета-Джонс — Керіс Дуглас

На галавечір у Нью-Йорку донька акторки одягла чорну коктейльну сукню з тонкими бретельками, яку в зоні декольте прикрашав гламурний декор з бісеру, а ось на спідниці в неї були невеликі рюші в кілька шарів. Цьому вбранню вже 20 років, і 2005 року його носила мати дівчини під час 20-ї щорічної церемонії введення в Зал слави рок-н-ролу.

Кетрін Зета-Джонс та Керіс Дуглас

Брук Шилдс — Ровен Френсіс Генчі

Донька зірки «Блакитної лагуни» — одягла червону лаконічну сукню на свій випускний бал. В цьому вбранні її мама сяяла 1998 року на червоній доріжці церемонії «Золотий глобус».

Брук Шилдс та Ровен Френсіс Генчі

Сьюзен Сарандон — Єва Амуррі

Єва Амуррі позичила прозору сукню від Donna Karan з вирізами, яку її мама Сьюзен Сарандон одягала на церемонію вручення «Оскара» 2003 року.

Сьюзен Сарандон та Єва Амуррі

Джессіка Альба — Гевен та Онор Воррен

У акторки дві доньки і обидві вже позичають її одяг. Дівчата одягли сукні мами на прем’єру фільму.

На Онор була сукня в дрібну клітинку та зі спідницею-балоном.Це вбрання від Prada і Джесіка вперше одягла його 2010 року на прем’єру фільму «День святого Валентина» у Лондоні.

Джессіка Альба та Онор Воррен

Гевен натомість одягла сукню з деніму нижче колін з тонкими бретельками і простроченням, яке імітувало корсет. Ця сукня від Dolce & Gabbana і мама Гевен носила її 2007 року у Каліфорнії під час заходу, присвяченого фільму «Хай щастить, Чаку!».

Джессіка Альба та Гевен Воррен

Анджеліна Джолі — Захара Джолі-Пітт

Донька голлівудської суперзірки переробила сукню від Elie Saab з вишивкою для появи на прем’єрі фільму. Анджеліна Джолі носила це вбрання 2014 року на червоній доріжці церемонії «Оскар».

Анджеліна Джолі та Захара Джолі-Пітт

Іванка Трамп — Івана Трамп

Донька президента США неодноразово демонструвала цю гламурну сукню своєї мами Івани Трамп від дизайнера Боба Маккі, яку та носила на вечірці 24 квітня 2002 року.