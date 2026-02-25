- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 3 хв
Позичають із маминої шафи: як доньки зірок підкорюють червоні доріжки у їхніх дизайнерських сукнях
Коли нам нічого одягнути на важливу подію, то ми біжимо до крамниці або на онлайн-шопінг, проте цим дівчатам це зовсім не потрібно, адже вони просто можуть зазирнути до гардеробної своєї мами-суперзірки.
Схоже, гарний смак та любов до вишуканих речей передаються від мами до доньки під час народження, адже тільки це може пояснити модний феномен останніх років — доньки відомих жінок активно почали одягати сукні з маминих шаф. Але це і не дивно, адже останні кілька років вінтажні речі на піку популярності, як і стиль 1990 та 2000 років.
Сінді Кроуфорд — Кая Гербер
Донька супермоделі однозначно виграла не лише у генетичну лотерею, але й має доступ до одного з найрозкішніших зіркових гардеробів. На прем’єрі фільму під час кінофестивалю у Торонто вона одягла білу бандажну сукню від французького Модного дому Hervé Leger, яку 1993 року одягала на червону доріжку «Оскара» її мама.
Сальма Гаєк — Валентина Палома Піно
Попри те, що Валентина донька мільярдера Франсуа-Анрі Піно, вона вирішила теж заглянути до шафи мими. Дівчина прийшла на церемонію вручення премії «Оскар» зі своєю мамою і одягла її червону сукню. Автором цього вбрання є американський дизайнер Айзек Мізрагі (Isaac Mizrahi) і вперше Сальма одягла його 1997 року на галаконцерт Fire & Ice, який відбувався у Голлівуді.
Гвінет Пелтроу — Еппл Мартін
Дочка акторки прийшла підтримати матір у день прем’єри фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій». Дівчина обрала для виходу у світ вічну класику — довгу просту чорну сукню приталеного силуету від бренду Calvin Klein, яка раніше належала Гвінет. Вбрання Пелтроу вперше одягла на прем’єру фільму «Емма» 1996 року.
Ліза Рінна — Делайла Бель Гемлін
Делайла одягла на захід GQ Men Of The Year 2025 довгу білу сукню від Gucci з тонкими бретельками, повністю відкритими боками і товстим білим поясом, обгорнутим навколо її талії ззаду і спереду. На поясі також була золота пряжка. Цю ж саму сукню 1996 року носила її мама Ліза Рінна на заході в Лос-Анджелесі.
Кетрін Зета-Джонс — Керіс Дуглас
На галавечір у Нью-Йорку донька акторки одягла чорну коктейльну сукню з тонкими бретельками, яку в зоні декольте прикрашав гламурний декор з бісеру, а ось на спідниці в неї були невеликі рюші в кілька шарів. Цьому вбранню вже 20 років, і 2005 року його носила мати дівчини під час 20-ї щорічної церемонії введення в Зал слави рок-н-ролу.
Брук Шилдс — Ровен Френсіс Генчі
Донька зірки «Блакитної лагуни» — одягла червону лаконічну сукню на свій випускний бал. В цьому вбранні її мама сяяла 1998 року на червоній доріжці церемонії «Золотий глобус».
Сьюзен Сарандон — Єва Амуррі
Єва Амуррі позичила прозору сукню від Donna Karan з вирізами, яку її мама Сьюзен Сарандон одягала на церемонію вручення «Оскара» 2003 року.
Джессіка Альба — Гевен та Онор Воррен
У акторки дві доньки і обидві вже позичають її одяг. Дівчата одягли сукні мами на прем’єру фільму.
На Онор була сукня в дрібну клітинку та зі спідницею-балоном.Це вбрання від Prada і Джесіка вперше одягла його 2010 року на прем’єру фільму «День святого Валентина» у Лондоні.
Гевен натомість одягла сукню з деніму нижче колін з тонкими бретельками і простроченням, яке імітувало корсет. Ця сукня від Dolce & Gabbana і мама Гевен носила її 2007 року у Каліфорнії під час заходу, присвяченого фільму «Хай щастить, Чаку!».
Анджеліна Джолі — Захара Джолі-Пітт
Донька голлівудської суперзірки переробила сукню від Elie Saab з вишивкою для появи на прем’єрі фільму. Анджеліна Джолі носила це вбрання 2014 року на червоній доріжці церемонії «Оскар».
Іванка Трамп — Івана Трамп
Донька президента США неодноразово демонструвала цю гламурну сукню своєї мами Івани Трамп від дизайнера Боба Маккі, яку та носила на вечірці 24 квітня 2002 року.