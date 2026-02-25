ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
314
1 хв

44-річна Джессіка Альба блиснула ідеальною фігурою в бікіні

Акторка показала фото з відпочинку, а також підтвердила свій новий роман після розлучення.

Юлія Кудринська
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

44-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала в Instagram серію фото в бікіні.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Вона позувала в бікіні з чорно-білим принтом на пляжі в Маямі, а також зробила селфі вдома вже після відпочинку. Фігура акторки і мами трьох дітей має чудовий вигляд — це результат регулярних занять у залі. Джессіка полюбляє кардіотренування на велотренажері, стежить за харчуванням і відмовляється від борошняного, солодкого, солоного та алкоголю.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

На одному з фото Альба зазнімкована зі своїм новим коханим — 33-річним актором Денні Раміресом. Таким чином вона підтвердила їхні стосунки.

Джессіка Альба з новим бойфрендом / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з новим бойфрендом / © Инстаграм Джессики Альбы

Зазначимо, Джессіка Альба була 16 років одружена з Кешем Ворреном, з яким розлучилася торік. У шлюбі у пари народилося троє дітей — доньки Онор Марі та Хейвен Гарнер, і син Гейс.

Раніше, нагадаємо, Джессіка Альба з’явилася на гала-вечорі в Голлівуді в елегантній сукні та кольє у вигляді змії.

Повсякденний стиль Джессіки Альби (8 фото)

Джессика Альба / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба_1 / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба_1 / © East News

© East News

Джессика Альба_1 / © East News

© East News

Джессика Альба_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Альба_2 / © East News

© East News

