В Україні нові відключення світла у кількох областях: де ситуація найгірша

Енергетика / © Associated Press

Реклама

В Україні знеструмлені споживачі у чотирьох областях - Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській. Причиною стали ворожі удари по об’єктах енергетики та пошкодження мереж уздовж лінії фронту.

Про це інформує «Укренерго».

Яка ситуація зі світлом 25 лютого

Енергетики наголошують, що відновлювальні роботи розпочинаються, коли дозволяє безпекова ситуація. Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше повернути світло всім абонентам, які залишилися без електропостачання.

Реклама

Наразі у більшості регіонів запроваджені графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а для населення діють погодинні відключення. У частині областей додатково застосовують аварійні знеструмлення — там раніше оприлюднені графіки тимчасово не працюють.

Повернення до стабільних і прогнозованих погодинних графіків можливе після збалансування енергосистеми. Українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

«У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23:00», — наголосили енергетики.

Раніше ми писали, якими будуть графіки відключень світла на 25 лютого. Їх оприлюднив ДТЕК. Шукати свій регіон — у матеріалі.