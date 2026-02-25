Наступ на двох напрямках: що там насправді відбувається та скільки населених пунктів звільнили ЗСУ

Війна в Україні / © ТСН

На Запорізькому та Олександрівському напрямках українські захисники змогли повернути під контроль 300 квадратних кілометрів територій, що охоплюють вісім населених пунктів. Попри те, що ворог планував масштабний наступ на Запоріжжя, Сили оборони спрацювали на випередження.

Про це йдеться у репортажі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Бій упритул: перестрілки в окопах під Гуляйполем

Околиці Гуляйполя залишаються однією з найгарячіших точок. Саме тут воїни 225-го штурмового полку намагаються просуватися вперед, подекуди заходячи впритул до позицій окупантів.

В одному з епізодів двоє російських солдатів заскочили в український окоп. Перестрілка почалася на дистанції витягнутої руки. На допомогу піхоті миттєво прийшли оператори дронів. Ударний бомбер мав скинути боєприпас точно в яму з росіянами, не зачепивши своїх.

Після точного скиду ворога було поранено, що дозволило нашим штурмовикам остаточно зачистити позицію.

Тактика «м’ясних» штурмів РФ

Росіяни сконцентрували на цій ділянці колосальні ресурси — кілька армій. За словами бійців 225-го полку, на одного українського воїна припадає десяток окупантів. Проте навіть за такої переваги ворог зазнає критичних втрат.

Олександр, військовослужбовець 225-го штурмового полку: «Вони висаджували на техніці по 20 і більше осіб. Ми їх усіх знищували без жодних втрат з нашого боку. Але вони не зупинялися — продовжували марширувати тим самим маршрутом, направляючи нові групи».

Сам Олександр — киянин, який півтора року служить у штурмових підрозділах. Його група вже має досвід звільнення Соснівки на Запоріжжі, а тепер знову тримає оборону та контратакує під Гуляйполем.

Стратегічна мета: зупинити просування на Запоріжжя

Командування пояснює: росіяни намагаються за будь-яку ціну пробити собі шлях до обласного центру та перерізати логістику з Донеччиною. Для цього їм критично важливо оточити Гуляйполе.

Василь, начальник штабу батальйону 225-го полку: «Ворогу необхідно взяти цю смугу. Тоді для них відкривається дорога, а Гуляйполе опиниться в оточенні. Тому зараз тривають зустрічні бої: ворог рухається на нас, а ми — на нього. Це навіть складно назвати класичним штурмом, це постійний рух назустріч».

Наразі штурмовикам вдалося заблокувати окупантів у селищі Варварівка. Хоча Генштаб продовжує дотримуватися режиму інформаційної тиші щодо конкретних планів, активність фронту свідчить — ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони.

