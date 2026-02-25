Чому вам завжди холодно / © Credits

Холод і дискомфорт — не завжди просто питання сезону чи температури повітря. Наше тіло реагує на багато факторів, від м’язової маси та режиму сну до гормонального балансу та стану кровоносних судин. Лікарі попереджають, якщо холод супроводжується іншими симптомами, варто звернутися до фахівця. Але навіть без медичних проблем є прості способи допомогти організму зігрітися та підвищити комфорт, про це розповіло видання Real Simple.

Найпоширеніші причини

Ви природно «мерзнете». Деякі люди просто від природи відчувають холод частіше за інших. Причина — нижча м’язова маса, яка виробляє менше тепла та кров організм направляє до внутрішніх органів, через це руки та ноги залишаються холодними. Жінки та літні люди особливо схильні до цього.

Недосипання . Нестача сну може викликати відчуття холоду. Коли ви втомлені, організм думає, що настав час спати, температура тіла падає та ви відчуваєте холод навіть вдень.

Погана циркуляція крові. Якщо кров не доходить до кінцівок, руки та ноги мерзнуть. Погана циркуляція може бути пов’язана з курінням, ожирінням або іншими захворюваннями. Регулярні фізичні навантаження та здорове харчування допомагають поліпшити кровообіг.

Різка втрата ваги. Жир під шкірою — природний ізолятор. Якщо організм втрачає його швидко, тепло гірше зберігається. Крім того, різке скорочення калорій уповільнює обмін речовин і тіло стає чутливішим до холоду.

Дефіцит вітаміну B12. Вітамін B12 підтримує нервову систему та утворення червоних кров’яних тілець. Його нестача може спричинити слабкість, втому та відчуття холоду, особливо у руках і ногах. Ризик дефіциту підвищений у веганів, людей старших 50 років та тих, хто має проблеми з травленням.

Гіпотиреоз . За зниженої функції щитоподібної залози організм виробляє менше гормонів, які регулюють енергетичний обмін, як наслідок — постійне відчуття холоду, втома та уповільнений обмін речовин.

Анемія . Недостатньо червоних кров’яних тілець означає, що кисень не доставляється до тканин із належною ефективністю. У результаті, маємо холодні руки та ноги, слабкість, запаморочення. Ризик підвищений у вагітних, людей із нестачею заліза та B12.

Судинні захворювання. Серед них — хвороба Рейно та периферійна артеріальна хвороба. Вузькі чи блоковані судини не пропускають достатньо крові до кінцівок, через що пальці рук і ніг мерзнуть, особливо за холоду чи стресу.

Діабет. Підвищений рівень цукру у крові може спричиняти відчуття холоду, оніміння та поколювання у кінцівках, через що організм погано регулює температуру.

Що робити, якщо ви мерзнете

Зверніться до лікаря, щоб виключити медичні причини. Рухайтеся, бо фізична активність допомагає розігріти тіло та покращує кровообіг. Одягайтеся шарами, адже ізоляція та багатошаровість допомагають зберегти тепло. Використовуйте грілки та теплі пакети, особливо в офісі чи автомобілі. Дбайте про сон, адже регулярний та якісний сон підтримує природну терморегуляцію. Харчуйтеся збалансовано, включайте продукти, багаті на залізо, B12 та інші поживні речовини. Відмовтеся від куріння, бо тютюн негативно впливає на судини та циркуляцію крові.

Постійне відчуття холоду може бути як нормальною особливістю організму, так і сигналом про проблеми зі здоров’ям. Коли ви знаєте причини, можна вибрати правильну стратегію, наприклад, одягатися тепліше, більше рухатися, слідкувати за харчуванням або звернутися до лікаря.